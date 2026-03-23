मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स ने तोड़ी चुप्पी, CA से उम्मीद; कहा- तब तक कुछ नहीं कर सकते
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 से मिचेल स्टार्क की उपलब्धता को लेकर चुप्पी तोड़ी है। फ्रेंचाइजी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से स्टार्क को जल्द एनओसी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली का अभियान एक अप्रैल को शुरू होगा।
दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सोमवार को बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अभी तक मिचेल स्टार्क को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं दिया है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रमुख तेज गेंदबाज एक अप्रैल को टूर्नामेंट में शुरुआती मैच से पहले टीम से जुड़ जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव और मुख्य कोच हेमांग बदानी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपने तेज गेंदबाज की उपलब्धता से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। स्टार्क ने पिछले सत्र में 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे।
तब तक फ्रेंचाइजी कुछ नहीं कर सकती'
बदानी ने कहा, ''हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें वह मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वह कब टीम में शामिल होंगे।'' उन्होंने एनओसी मिलने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में हैं। वह गेंदबाजी अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले भी गेंदबाजी की थी। जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित नहीं कर देता, तब तक कोई फ्रेंचाइजी कुछ नहीं कर सकती।''
'हम भी उनकी फिटनेस पर नजर रख रहे'
उनके बगल में बैठे राव ने आगे कहा, ''वह आ रहे हैं, बस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी मिलने का सवाल है। वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में हैं। हम भी उनकी फिटनेस पर नजर रख रहे हैं।'' राव और बदानी के साथ बैठे अक्षर से पूछा गया कि अगर स्टार्क एक अप्रैल को लखनऊ में खेले जाने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मैच के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो क्या वह टी नटराजन को उनकी जगह खिलाने के लिए तैयार हैं।
'नटराजन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे...'
अक्षर ने कहा, ''इस समय इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर स्टार्क को एनओसी मिल जाती है, तो वह शुरुआती मैच से पहले भी आ सकते हैं। हम उस जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वह नहीं आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जगह दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को ही टीम में शामिल करें।'' उन्होंने कहा, ''यह टीम संयोजन का मामला है। नटराजन हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह फिट हैं।'' नटराजन कंधे की चोट के कारण पिछले सत्र में सिर्फ दो मैच खेल पाए थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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