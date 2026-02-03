Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Delhi Capitals Book Fourth WPL Final Berth Title Clash Set Against RCB Womens Premier League 2026 Gujarat Eliminator
दिल्ली कैपिटल्स की दहाड़! चौथी बार WPL फाइनल में पहुंची टीम, RCB से भिड़ने को बेताब

दिल्ली कैपिटल्स की दहाड़! चौथी बार WPL फाइनल में पहुंची टीम, RCB से भिड़ने को बेताब

संक्षेप:

दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। खिताबी मुकाबले में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत होगी।

Feb 03, 2026 11:11 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 के एलिमिनेटर मैच में मंगलवार को गुजरात जायंट्स को सात विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी बार फाइनल का टिकट कटाया। तीन बार की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स के सामने बृहस्पतिवार को खेले जाने वाले फाइनल में पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। गुजरात जायंट्स को सात विकेट पर 168 रन पर रोकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवर में तीन विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैपिटल्स के लिए लिजेल ली ने 24 गेंद में 43, शेफाली वर्मा ने 21 गेंद में 31, कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 23 गेंद में 41 रन और लौरा वोल्वर्डट ने 24 गेंद में नाबाद 32 का योगदान दिया। जायंट्स के लिए जॉर्जिया वेयरहम ने दो विकेट झटके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कैपिटल्स को तेज शुरुआत दिलाई। ली ने शुरुआती दो ओवरों में रेणुका सिंह और काश्वी गौतम के खिलाफ चौके लगाये तो वही शेफाली ने राजश्वरी गायकवाड़ के ओवर में दो बार गेंद का सीमा रेखा के पार भेजा। ली ने रेणुका के खिलाफ पांचवे ओवर में हैट्रिक चौका जड़ा तो वही शेफली ने ओवर को लगातार दो चौके के साथ खत्म किया। टीम ने इस ओवर से 21 रन बटोरे। ली ने अगले ओवर में राजश्वरी के खिलाफ आक्रामक तेवर जारी रखते हुए चौका और पारी का पहला छक्का लगाया जिससे पावरप्ले में टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 75 रन हो गया। मौजूदा सत्र में यह टीम का पावरप्ले में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

ली और शेफाली की 43 गेंद में 89 रन की साझेदारी को वेयरहम ने आठवें ओवर में ली को पगबाधा कर तोड़ा। उन्होंने इसी ओवर में शेफाली को भी बोल्ड कर कैपिटल्स को दोहरा झटका दिया। क्रीज पर आयी लौरा वोल्वार्डट ने काश्वी के खिलाफ चौका लगाकर हाथ खोला तो वहीं कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने क्रीज पर समय बीतने के बाद एशलीघ गार्डनर और सोफी डिवाइन के खिलाफ चौके लगाकर रनगति को तेज किया।

जेमिमा की आक्रामक पारी राजेश्वरी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डिवाइन को कैच दे कर खत्म हुई। वह हालांकि आउट होने से पहले टीम की जीत पक्की कर चुकी थी। मारिजेन कैप ने चौका लगाकर टीम को चार सत्र में चौथी बार फाइनल में पहुचा दिया।

सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी की नाबाद 62 रन की शानदार पारी के दम पर गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग टी20 के एलिमिनेटर मैच में तीन बार की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सात विकेट पर 168 रन बनाये मूनी ने एक छोर संभालते हुए 51 गेंद की पारी में छह चौके जड़ने के साथ पांचवें विकेट के लिए जॉर्जिया वेयरहम के साथ 46 गेंद में 61 जबकि आखिरी ओवरों में काश्वी गौतम के साथ 19 गेंद में 39 रन की साझेदारी कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।

वेयरहम में 25 गेंद में तीन चौके और एक छक्का लगा 35 रन बनाये जबकि काश्वी ने 10 गेंद में 18 रन की परी के दौरान तीन चौके जड़ें। कैपिटल्स के लिए शिनेल हेनरी ने 35 रन देकर दो जबकि नंदिनी शर्मा ने 44 देकर दो विकेट लिये। मिन्नू मणि को एक सफलता मिली। दिल्ली कैपिटल्स ने 25 अतिरिक्त रन दिये जिसमें तेज गेंदबाजों के खिलाफ विकेटकीपर लिजेल ली के विकेट के करीब से कीपिंग करने से कई बार बाई में चार रन चले गये।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिनेल हेनरी की गेंद पर अनुभवी सोफी डिवाइन (छह) विकेटकीपर को कैच दे बैठी। मूनी और अनुष्का शर्मा (16) ने मारिजेन कैप के खिलाफ कलात्मक चौके जड़ ओवर से 17 रन बटोर कर दबाव कम करने की कोशिश की। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आई नंदिनी ने अपनी शुरुआती दो गेंदों पर दो विकेट झटककर अपनी शानदार लय को जारी रखा। हेनरी ने कमाल का कैच लपककर अनुष्का को चलता किया जबकि कप्तान एशलीघ गार्डनर ने खाता खोले बगैर स्नेह राणा को कैच थमा दिया। कनिका आहुजा (छह) ने क्रीज पर आते ही चौका जड़ उन्हें हैट्रिक पूरा करने से रोक दिया। पावरप्ले के बाद गुजरात का स्कोर तीन विकेट पर 48 रन था।

दिल्ली के गेंदबाजों ने इसके बाद शिकंजा कस दिया जिसका फायदा मिन्नू को मिला। कनिका शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकली और ली ने उनके स्टंप बिखेर दिये। एक छोर से संभल कर बल्लेबाजी कर रही मूनी ने श्री चरण की गेंद को बाउंड्री पार भेज कर 33 गेंद के चौके के सूखे को खत्म किया। दूसरे छोर से वेयरहम ने कैप और नंदिनी की गेंद पर चौका जड़ा जिससे टीम ने 14 ओवर में रनों का शतक पूरा किया।

ये भी पढ़ें:एक दशक बाद पाकिस्तान को ऐसा कप्तान...शोएब अख्तर ने सलमान की तारीफों के बांधे पुल

वेयरहम ने मूनी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद आक्रामक तेवर अपनाते हुए 16 ओवर में श्री चरण के खिलाफ मिड ऑफ के ऊपर से मैच का पहला छक्का लगाया। हेनरी ने अगले ओवर में वेयरहेम को चलता करने के एक गेंद बाद भारती फुलमाली को खाता खोले बगैर आउट किया। मूनी ने हेनरी के खिलाफ लगातार दो चौके जड़ने के दौरान 47 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। काश्वी ने ओवर का तीसरा चौका लगाया जिससे टीम ने 19वें ओवर से 16 रन बटोर कर 150 रन के आंकड़े को पार किया।

काश्वी ने रन आउट होने से पहले नंदिनी के खिलाफ आखिरी ओवर में चौका लगाया जबकि मूनी ने पारी की आखिरी गेंद पर चार रन के साथ टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जायंट्स ने आखिरी दो ओवरों में 31 रन बटोरे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Delhi Capitals Gujarat Giants
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।