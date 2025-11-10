दिल्ली धमाके के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास बढ़ेगी सुरक्षा, खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मैच

संक्षेप: दिल्ली धमाके के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यहां दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की टीम के बीच रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को मैच का आखिरी दिन है।

लाल किले के पास हुए तेज धमाके वाले विस्फोट के बाद दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के अंतिम दिन (मंगलवार) राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। यह स्टेडियम लाल किला से कुछ ही किलोमीटर दूर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा ने सोमवार को ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अरुण जेटली स्टेडियम) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा।’’

सोमवार शाम को लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके में कई वाहन जलकर खाक हो गए और कम से कम 10 लोग मारे गए। यह धमाका उस समय हुआ जब इलाके में काफी भीड़ थी। घायलों को पास स्थित लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा नेकहा कि धमाका लाल किले के यातायात सिग्नल के पास धीमी गति से चल रहे एक वाहन में हुआ। गोलचा ने धमाका स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में इस घटना में कई लोगों की मौत होने और घायल होने की पुष्टि की और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है।