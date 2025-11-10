Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Delhi blast Security to be beefed up around Arun Jaitley stadium Ranji Trophy match being played Against Jammu Kashmir
दिल्ली धमाके के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास बढ़ेगी सुरक्षा, खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मैच

संक्षेप: दिल्ली धमाके के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यहां दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की टीम के बीच रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को मैच का आखिरी दिन है।

Mon, 10 Nov 2025 10:36 PMBhasha
लाल किले के पास हुए तेज धमाके वाले विस्फोट के बाद दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के अंतिम दिन (मंगलवार) राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। यह स्टेडियम लाल किला से कुछ ही किलोमीटर दूर है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा ने सोमवार को ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अरुण जेटली स्टेडियम) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा।’’

ये भी पढ़ें:लाल किले के पास धमाके से याद आया 14 साल पुराना ब्लास्ट, तब दिल्ली HC था निशाना

सोमवार शाम को लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके में कई वाहन जलकर खाक हो गए और कम से कम 10 लोग मारे गए। यह धमाका उस समय हुआ जब इलाके में काफी भीड़ थी। घायलों को पास स्थित लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा नेकहा कि धमाका लाल किले के यातायात सिग्नल के पास धीमी गति से चल रहे एक वाहन में हुआ। गोलचा ने धमाका स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में इस घटना में कई लोगों की मौत होने और घायल होने की पुष्टि की और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:लाल किले के पास धमाके के बाद कैसा था मंजर, उड़ गए परखच्चे; VIDEO में देखें

गोलचा ने कहा, "धमाका शाम करीब 6.52 बजे लाल किले के पास धीमी गति से चल रहे एक वाहन में हुआ। वाहन में यात्री सवार थे।" उन्होंने बताया कि घटना में अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले, अधिकारियों ने बताया कि धमाका एक खड़ी कार के अंदर हुआ। पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक टीम, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) समेत सभी एजेंसियां ​​स्थिति का जायजा ले रही हैं। उन्होंने कहा, "कुछ व्यक्तियों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री को नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है।"

