हार पर हार, क्या अब भी WTC फाइनल में पहुंच सकता है भारत? जानें समीकरण

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में चौथे से पांचवें नंबर पर घिसक गई है। डब्लूटीसी 2025-27 चक्र के दौरान अब तक टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 9 मैच खेले हैं। इनमें से 4 में उसे जीत मिली है, 4 में हार और 1 मैच ड्रॉ रहा है। इस तरह उसके पास 52 अंक हैं और जीत का प्रतिशत 48.15 है। क्या भारत अब भी डब्लूटीसी फाइनल में पहुंच सकता है? और अगर हां, तो कैसे?

जवाब है- हां, भारत अब भी डब्लूटीसी के फाइनल में पहुंच सकता है लेकिन उसे इसके लिए आने वाले मैचों में दमदार प्रदर्शन करना होगा। ये दीगर बात है कि घर में ही विपक्षी टीमों के खिलाफ शर्मनाक सरेंडर करने वाली टीम ऐसा शायद ही कर पाए।

डब्लूटीसी के अंकों का गणित अगर कोई टीम किसी टेस्ट को जीतती है तो उसे 12 अंक मिलते हैं। हारने पर एक भी अंक नहीं मिलता। अगर मैच ड्रॉ रहा तो दोनों टीमों को 4-4 अंक मिलते हैं। भारत ने डब्लूटीसी के इस चक्र में 4 मैच जीते हैं (4X12 यानी 48 अंक) और एक टेस्ट ड्रॉ (4 अंक) रहा है। इस तरह उसके पास 52 अंक हैं।

पिछले दो डब्लूटीसी फाइनलिस्टों का कैसा था प्रदर्शन अगर पिछले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर नजर डालें तो फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के जीत प्रतिशत 60 से 70 प्रतिशत रहा है। 2023-25 के डब्लूटीसी साइकल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बनाई थी। दक्षिण अफ्रीका का जीत प्रतिशत 69.44 था तो ऑस्ट्रेलिया का 67.54 था। इसी तरह 2021-23 के चक्र में भारत फाइनल में पहुंचा था और उसका जीत प्रतिशत 58.8 प्रतिशत था। दूसरी फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 66.67 था।

किस सूरत में भारत पहुंच सकता है फाइनल में? भारत अगर 60 के जीत प्रतिशत से फिनिश करे तो वह फाइनल में जगह बना सकता है। ऐसी स्थिति में उसके पास 130 अंक होंगे। इस चक्र में उसे कुल 18 टेस्ट खेलने हैं जिनमें से 9 मैच वह पहले ही खेल चुका है। अभी 9 मैच बाकी हैं। इनमें से 4 मैच भारत से बाहर हैं और 5 घर में होंगे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया 2-2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पर आएगी और दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी।