दीप्ति शर्मा 9 साल का सूखा समाप्त करने से ज्यादा इस बारे में सोच रही थीं, बोलीं- मुझे भरोसा था कि देर-सवेर...
दीप्ति शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद शतकीय पारी खेली। हालांकि, दीप्ति 9 साल का वनडे सेंचुरी का सूखा समाप्त करने से ज्यादा हरमनप्रीत कौर के साथ साझेदारी के बारे में सोच रही थीं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा नौ साल के लंबे इंतजार के बाद वनडे में अपना दूसरा शतक लगाने से खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में इसके बजाय वह पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ साझेदारी निभाने के बारे में सोच रही थीं। दीप्ति ने अपना पहला वनडे शतक मई 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। तब उन्होंने 160 गेंदों पर 188 रन बनाए थे। उन्होंने रविवार को भारत की जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन की जीत में नाबाद 106 रन बनाकर इस प्रारूप में अपना दूसरा शतक बनाया।
'मुझे पूरा भरोसा था कि मैं देर-सवेर…’
दीप्ति ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''मुझे पूरा भरोसा था कि मैं देर-सवेर शतक बनाने में कामयाब रहूंगी। शतक के बजाय मैं यह सोच रही थी कि हम उस स्थिति में कैसे अच्छी साझेदारी निभा सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''प्रतिका (रावल) और हैरी दीदी (हरमनप्रीत कौर) की साझेदारी के बाद हमने जल्दी विकेट गंवा दिए थे। इसलिए हमारा ध्यान अच्छी साझेदारी निभाने पर था। निश्चित तौर पर शतक बनाना खास है और मैंने बहुत दिनों बाद यह उपलब्धि हासिल की है इसलिए अच्छा लग रहा है।'' हरमनप्रीत ने रविवार को वडोदरा में 121 गेंदों में 126 रन बनाए, जिसमें 15 चौके शामिल थे। दीप्ति ने उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने 153 रन की साझेदारी की। दीप्ति ने कहा, ''हरमनप्रीत बहुत ही सहज नजर आ रही थी। वह अपनी काबिलियत के अनुसार खेल रही थी। उस समय वह बहुत अच्छा खेल रही थी। जब मैं क्रीज पर उतरी तो मैं सोच रही थी कि हमें अच्छी साझेदारी निभानी होगी।''
'मुझे खुशी है कि शतक लगाया'
वहीं, भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 19 रन तक दो विकेट गंवाने के बावजूद 328 रन बनाने के लिए टीम की सराहना की और इसे सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष बताया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा (49), चिपो मुगेरी तिरिपानो (46) और बिलव्ड बिजा (34) की उम्दा पारियों के बावजूद 48.5 ओवर में 207 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अपना दूसरा वनडे मैच खेल रहीं वैष्णवी शर्मा ने 39 रन देकर चार जबकि ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। स्मृति ने मैच के बाद कहा, ''मैच में सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह रहा कि दो विकेट 19 रन पर गंवाने के बावजूद हम 328 रन तक पहुंचने में सफल रहे।'' दीप्ति के शतक के बारे में कप्तान ने कहा, ''वह शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं। महिला वनडे विश्व कप में भी उन्होंने मैच जिताने वाली पारियां खेली थीं। मुझे खुशी है कि उन्होंने शतक लगाया।''
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