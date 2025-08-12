Deepti Sharma rises to second place in T20 International rankings Smriti Mandhana slips from top in batter list दीप्ति शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना शीर्ष से फिसली, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Deepti Sharma rises to second place in T20 International rankings Smriti Mandhana slips from top in batter list

दीप्ति शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना शीर्ष से फिसली

भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ स्मृति मंधाना बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष से एक पायदान फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। दीप्ति ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 12 Aug 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
दीप्ति शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, बल्लेबाजों की सूची में स्मृति मंधाना शीर्ष से फिसली

भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में गेदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बल्लेबाजों के बीच शीर्ष से दूसरे स्थान पर खिसक गईं।

दीप्ति पाकिस्तान की सादिया इकबाल के साथ 732 रेटिंग अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सादिया रैंकिंग में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गई जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड चार रेटिंग अंकों की बढ़त के साथ पहली बार शीर्ष रैंकिंग की टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज बनने में सफल रही।

सादिया ने आयरलैंड के खिलाफ शृंखला में सिर्फ़ तीन विकेट लेने के बाद रेटिंग अंक गवां दिये। पाकिस्तान महिला टीम इस शृंखला को 1-2 से हार गई थी।

सदरलैंड ने मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट लेने के बाद से सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला है। इससे उनके रेंटिंग अंक (736) में कोई बदलाव नहीं आया है।

टी20 अंतरराष्ट्रीय हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में दीप्ति 387 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं। वह वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज (505) और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर (434) से पीछे हैं।

ये भी पढ़ें:सचिन, कर्स्टन और 2011 वर्ल्ड कप; युवराज सिंह ने सुनाया अनसुना किस्सा

कलात्मक खब्बू बल्लेबाज मंधाना (728 रेटिंग अंक) एक स्थान फिसल कर इंग्लैंड की नैट सिवर-ब्रंट (731) के बाद दूसरे पायदान पर आ गयी हैं।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 10 पायदान की छलांग लगाकर शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल होने के करीब पहुंच गई हैं। वह फिलहाल 11वें नंबर पर हैं।

आयरलैंड की हरफनमोला ओर्ला प्रेंडरगैस्ट को पाकिस्तान के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 19वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

ये भी पढ़ें:टूटेगा मिथक, खत्म होगा ICC ट्रॉफी का सूखा..वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत की हुंकार

प्रेंडरगैस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में आयरलैंड की 2-1 की शृंखला जीत के दौरान शानदार फॉर्म में थीं। इस 23 साल की खिलाड़ी ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन योगदान दिया और शृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।

दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने तीन मैचों में 72 की औसत से 144 रन बनाए और अपनी उपयोगी मध्यम गति की गेंदों से चार विकेट भी लिए।