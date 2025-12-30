Cricket Logo
इतिहास रचने की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, आज तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर पाई ऐसा!

इतिहास रचने की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, आज तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर पाई ऐसा!

संक्षेप:

Most Wickets in WT20I: दीप्ति शर्मा के पास आज इतिहास रचने का शानदार मौका है। अगर वह श्रीलंका के खिलाफ 5वें टी20 में एक विकेट चटकाती है तो वह WT20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएगी।

Dec 30, 2025 12:41 pm IST
इंडिया वर्सेस श्रीलंका 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया की हरफनमौला दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। दीप्ति ने इसी सीरीज के दौरान वुमेंस T20I क्रिकेट में 150 रन का आंकड़ा छुआ था, अब उनके नाम इस फॉर्मेट में 151 विकेट है। अगर आज श्रीलंका के खिलाफ दीप्ति एक विकेट लेती हैं, तो वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन जाएगी। फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट्ट के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं।

दीप्ति शर्मा ने अभी तक खेले 132 मैचों की 129 पारियों में 18.94 की औसत और 6.11 की इकॉनमी के साथ 151 विकेट चटकाए हैं। वहीं इतने ही विकेट मेगन शट्ट ने 17.70 की औसत और 6.40 की इकॉनमी के साथ लिए हैं। दीप्ति एक विकेट लेते ही वुमेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास में 152 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन जाएगी।

दीप्ति शर्मा के अलावा इस फॉर्मेट में भारत की तरफ से 100 से अधिक विकेट लेने वाली एकमात्र गेंदबाज राधा यादव हैं, हालांकि वह फिलहाल टी20 टीम से बाहर हैं।

बता दें, श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की इस सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की नजरें आज पांचवां मैच भी जीत सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने पर होगी।

तिरुवनंतपुरम के न्यूग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में यह सीरीज का तीसरा मैच है। पहले दोनों मुकाबलों में भारत ने डोमिनेट करते हुए जीत दर्ज की थी। पिछले मुकाबले में तो टीम इंडिया ने अपने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था। आज के मुकाबले में भी फैंस एक हाईस्कोरिंग गेम की उम्मीद करेंगे।

