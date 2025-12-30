Cricket Logo
दीप्ति शर्मा ने T20I क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ा

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने T20I क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेगन शूट को पीछे छोड़ा है और वह दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। 

Dec 30, 2025 10:11 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मुकाबले में दमदार गेंदबाजी की। दीप्ति शर्मा ने इस मुकाबले में एक विकेट लिया, लेकिन इस एक विकेट से उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दीप्ति शर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज गेंदबाज मेगन शूट को पीछे छोड़ा है।

दीप्ति शर्मा को वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का 152वां विकेट मंगलवार 30 दिसंबर को मिला। दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में 4 ओवर में 28 रन दिए और एक विकेट लिया। इस एक विकेट से दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 151 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज था।

अभी तक इस रिकॉर्ड पर दोनों की बराबरी थी, लेकिन दीप्ति शर्मा अब आगे निकल गई हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की निदा डार हैं, लेकिन उन्होंने 144 ही विकेट अब तक निकाले हैं। रवांडा की हेनरीट ईशीम्वे ने भी 144 विकेट वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने 142 विकेट इस फॉर्मेट में निकाले हैं। वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

वुमेंस T20Is में सबसे ज़्यादा विकेट

152 - दीप्ति शर्मा (IND-W)*

151 - मेघन शट (AUS-W)

144 - निदा डार (PAK-W)

144 - हेनरीट इशिम्वे (RWA-W)

142 - सोफी एक्लेस्टोन (ENG-W)

वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की बात करें तो दीप्ति शर्मा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। भारत की झूलन गोस्वामी ने 355 विकेट, इंग्लैंड की साइवर ब्रंट ने 335 और दीप्ति शर्मा ने 334 विकेट इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट में निकाले हैं। एलिस पैरी को हाल ही में दीप्ति शर्मा ने पीछे छोड़ा था। 331 विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए निकाले हैं। सोफी एक्लेस्टोन 323 सफलताएं इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल कर चुकी हैं।

वुमेंस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट

355 - झूलन गोस्वामी (IND)

335 - कैथरीन साइवर-ब्रंट (ENG)

334 - दीप्ति शर्मा (IND)*

331 - एलिस पैरी (AUS)

323 - सोफी एक्लेस्टोन (ENG)

