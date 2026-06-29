टीम इंडिया भले ही T20 वर्ल्ड कप 2026 से हो गई बाहर, मगर दीप्ति शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Women's T20 World Cup 2026 से टीम इंडिया भले ही बाहर हो गई, लेकिन आखिरी मैच में कमाल की गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे अब गेंदबाजी में क्वीन बन गई हैं।
Women's T20 World Cup 2026 का आखिरी लीग मैच भारतीय टीम के लिए नॉकआउट मुकाबले की तरह था। रविवार 28 जून को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप का आखिरी लीग मैच खेला गया। इसे जीतकर भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता था, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इस मैच में हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हालांकि, इस मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और वह गेंदबाजी की क्वीन बन गईं।
दरअसल, दीप्ति शर्मा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। इस तरह उन्होंने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभी तक सबसे ज्यादा विकेट वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ही पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम दर्ज था, लेकिन अब दीप्ति ने उनसे इस महारिकॉर्ड को छीन लिया है। हाल ही में दीप्ति शर्मा वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाजी बनी थीं। हालांकि, ताजा विश्व रिकॉर्ड को वह सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी।
चाहकर भी इस मैच को याद नहीं रखेंगी दीप्ति शर्मा
वैसे तो हर कोई चाहता है कि अगर वह विश्व रिकॉर्ड बनाए तो उसे सेलिब्रेट करे, लेकिन दीप्ति शर्मा इस मामले में थोड़ी निराश होंगी। दीप्ति शर्मा चाहकर भी अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी और न ही इस मैच को वह उस तरह से याद रखेंगी, क्योंकि इस मैच में भारत को हार मिली और हार के साथ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से टीम इंडिया को बाहर होना पड़ा। दीप्ति शर्मा ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी को आउट किया, वैसे ही वह वुमेंस इंटरनेशल क्रिकेट में टॉप विकेट टेकर बन गईं।
महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के नाम 355 विकेट 284 मैचों में दर्ज थे, जबकि दीप्ति शर्मा ने 279वें मैच में ही 356 विकेट चटकाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर 336 विकेटों के साथ ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी हैं, जो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। चौथे पायदान पर इंग्लैंड की कैथरीन स्कीवर ब्रंट हैं, जिन्होंने 335 विकेट निकाले हैं। उनकी ही हमवतन सोफी एक्लेस्टोन ने 333 विकेट वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं।
वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट
356 विकेट - दीप्ति शर्मा
355 विकेट - झूलन गोस्वामी
336 विकेट - एलिस पैरी
335 विकेट - कैथरीन स्कीवर ब्रंट
333 विकेट - सोफी एक्लेस्टोन
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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