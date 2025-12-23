Cricket Logo
दीप्ति शर्मा ने लगाई ICC रैंकिंग में आग, पहली बार बनी नंबर-1; स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म

दीप्ति शर्मा ने लगाई ICC रैंकिंग में आग, पहली बार बनी नंबर-1; स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म

संक्षेप:

आईसीसी ने मंगलवार को ताजा रैंकिंग जारी की है। स्टार बैटर स्मृति मंधाना को वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ है। उनकी नंबर-1 की गद्दी छिन गई है। वहीं दीप्ति शर्मा टी20 बॉलिंग रैंकिंग में पहली बार नंबर-1 बनीं हैं।

Dec 23, 2025 02:41 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मंगलवार 23 दिसंबर को ताजा रैंकिंग जारी की है। टीम इंडिया की हरफनमौला दीप्ति शर्मा अपने करियर में पहली बार नंबर-1 का स्थान हासिल करने में कामयाब रही। दीप्ति शर्मा ने आईसीसी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में बाजी मारी है। वहीं ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को नुकसान हुआ है। उनके सिर से नंबर-1 वनडे बैटर का ताज छिन गया है। साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाड्ट ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर स्मृति मंधाना से गद्दी छीनी है। लौरा वोल्वाड्ट भी अपने करियर में पहली बार नंबर-1 रैंकिंग हासिल करने में कामयाब रही है।

श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में 28 साल की दीप्ति ने भले ही 1 विकेट लिया हो, मगर इस परफॉर्मेंस के दम पर वह 5 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ नंबर-1 का स्थान हासिल करने में कामयाब रही। दीप्ति के खाते में अब 737 रेटिंग है, वहीं एनाबेल 736 के साथ दूसरे पायदान पर है।

भारत की अरुंधति रेड्डी (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 36वें स्थान पर) ने भी श्रीलंका मैच के बाद T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में बढ़त हासिल की है, जबकि स्टार बैटर जेमिमा रोड्रिग्स T20I बल्लेबाजों की लेटेस्ट लिस्ट पांच पायदान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं।

रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद अर्धशतक बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और वह T20I बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गईं, जहां वह साथी भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना (तीसरे) और शैफाली वर्मा (10वें) के साथ हैं।

स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसक गई है। वोल्वरड ने आयरलैंड के खिलाफ घर पर साउथ अफ्रीका की तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शानदार सेंचुरी की बदौलत टॉप पर अपनी जगह वापस हासिल कर ली है। वोल्वरड ने आयरलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैचों में सेंचुरी बनाईं और प्रोटियाज ने सीरीज 3-0 से जीत ली। साउथ अफ्रीका की लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली कप्तान ने करियर की नई हाई रेटिंग हासिल की और एक स्थान ऊपर चढ़कर मंधाना को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच गईं।

