दीप्ति शर्मा ने 9 साल 5 महीने बाद वनडे में लगाया शतक, ऐसा करने वाले पहली भारतीय बनीं

दीप्ति शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह छठे नंबर या उससे नीचे क्रम में वनडे में शतक लगाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं।

दीप्ति शर्मा ने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। उन्होंने नौ साल और पांच महीने बाद वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में उन्होंने नाबाद 106 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। दीप्ति ने 2017 में अपना पिछला वनडे शतक लगाया था। भारत ने हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के शानदार शतकीय पारियों से जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में 121 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली।

दीप्ति शर्मा पहली क्रिकेटर बनीं भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा छठे नंबर या उससे नीचे क्रम में वनडे में शतक लगाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं। उन्होंने 2025 में विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऋचा घोष द्वारा बनाए गए 94 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। दीप्ति शर्मा भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली पांचवीं बैटर बन गई हैं। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में 50 गेंद में 100 रन पूरे किए थे।

भारत के 329 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा (49), चिपो मुगेरी तिरिपानो (46) और बिलव्ड बिजा (34) की उम्दा पारियों के बावजूद 48.5 ओवर में 207 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अपना दूसरा वनडे मैच खेल रही वैष्णवी ने 39 रन देकर चार, जबकि ऑफ स्पिनर दीप्ति ने 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

भारत ने इससे पहले हरमनप्रीत (121 गेंद में 126 रन, 15 चौके) और दीप्ति शर्मा (86 गेंद में नाबाद 106 रन, 15 चौके) के शतक और दोनों के बीच पांचवें विकेट की 153 रन की साझेदारी से छह विकेट पर 328 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। हरमनप्रीत ने टीम की खराब शुरुआत के बाद सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल (67 गेंद में 61 रन) के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 124 रन जोड़े।

वैष्णवी ने लिए 4 विकेट लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे ने शुरुआती 10 ओवर में लॉरिन फिरी (06) का विकेट गंवाकर 47 रन बनाकर सतर्क शुरुआत की। फिरी को नौवें ओवर में श्री चरणी ने मिडविकेट पर शेफाली वर्मा के हाथों कैच कराया। मुपाचिकवा हालांकि अच्छी लय में नजर आईं। उन्होंने सयाली सतघरे की पारी की शुरुआती दो गेंद पर चौका मारा और फिर जिंतिमणि कलीता पर भी लगातार दो चौके मारे। तिरिपानो ने आते ही दीप्ति पर दो चौके मारे और फिर 13वें ओवर में श्री चरणी पर भी तीन चौके मारे। मुपाचिकवा ने वैष्णवी शर्मा पर चौके के साथ 19वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया।

सतघरे ने तिरिपानो को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने 57 गेंद की अपनी पारी में सात चौके मारे। वैष्णवी ने इसके बाद मुपाचिकवा को स्थानापन्न खिलाड़ी हरलीन देओल के हाथों कैच कराके अपना पहला वनडे विकेट हासिल किया। वैष्णवी ने इसके बाद बिजा (34) को भी बोल्ड करके जिम्बाब्वे को चौथा झटका दिया और फिर मिशेल मावुंगा (03) को भी बोल्ड किया। जिम्बाब्वे को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 156 रन की दरकार थी लेकिन टीम इस स्कोर के करीब भी नहीं पहुंच सकी।