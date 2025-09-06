Deepak Chahar forgot his wife jaya Bhardwaj birthday then apologized like this Indian Bowler shares a cute video पत्नी का बर्थडे भूल गया भारतीय गेंदबाज, फिर यूं मांगी माफी; खुद शेयर किया प्यारा सा वीडियो, Cricket Hindi News - Hindustan
Deepak Chahar forgot his wife jaya Bhardwaj birthday then apologized like this Indian Bowler shares a cute video

पत्नी का बर्थडे भूल गया भारतीय गेंदबाज, फिर यूं मांगी माफी; खुद शेयर किया प्यारा सा वीडियो

तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी जया भारद्वाज का बर्थडे भूल गए थे। 33 वर्षीय दीपक इन दिनों सेंट्रल जोन की ओर से दलीप ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में खेल रहे हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:12 AM
तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने दिलचस्प अंदाज में अपनी पत्नी जया भारद्वाज को 33वें बर्थडे की बधाई दी है। भारत के लिए 13 वनडे और 25 टी20 इंटरनशनल मैच खेल चुके दीपक ने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि वह जया का बर्थडे भूल गए थे। हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी से मांगी माफी और फिर चैन की नींद सोए। दीपक ने दो प्यारे से वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो मोंटाज है, जिसमें उनके और जया के कुछ यादगार पल हैं।

आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा 33 वर्षीय दीपक ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जया को टैग करते हुए लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो लव। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी कितनी समझदार और प्यारी है। मैं उसका बर्थडे भूल गया था लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया क्योंकि उसे मालूम है कि 90 ओवर की फील्डिंग के बाद ऐसा हो सकता है। अगली बार मैं जया का बर्थडे याद रखूंगा।''

ये भी पढ़ें:एमएस धोनी ने दीपक चाहर को दिया बैट ट्रीटमेंट, बीच पिच पर माही को किया था 'स्लेज'

दीपक ने इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पत्नी के साथ केक काटते हुए नजर आए। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''आखिरकार केक कट गया। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं।'' दीपक फिलहाल दलीप ट्रॉफी 2025 में वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे हैं। वह सेंट्रल जोन का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाज ने मैच की पहली पारी में 14 ओवर डालने के बाद 52 रन खर्च करते हुए एक विकेट हासिल किया।

देखें वीडियो…

ये भी पढ़ें:शानदार रहा सफर, CSK का साथ छूटने पर क्या बोले दीपक चाहर; अब MI का हिस्सा

बता दें कि दीपक ने साल 2022 में जया से शादी की थी। उन्होंने जया को आईपीएल 2021 के दौरान स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद ऐसा किया। दीपक तब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में थे। दीपक ने प्लेऑफ के दौरान जया को प्रपोज करने का प्लान बनाया था मगर एमएस धोनी की वजह से उन्हें प्लान चेजा करना पड़ा। धोनी ने दीपक को लीग मैचों के दौरान ही ऐसा करने की सलाह दी थी।

