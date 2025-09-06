पत्नी का बर्थडे भूल गया भारतीय गेंदबाज, फिर यूं मांगी माफी; खुद शेयर किया प्यारा सा वीडियो

तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी जया भारद्वाज का बर्थडे भूल गए थे। 33 वर्षीय दीपक इन दिनों सेंट्रल जोन की ओर से दलीप ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में खेल रहे हैं।

तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने दिलचस्प अंदाज में अपनी पत्नी जया भारद्वाज को 33वें बर्थडे की बधाई दी है। भारत के लिए 13 वनडे और 25 टी20 इंटरनशनल मैच खेल चुके दीपक ने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया कि वह जया का बर्थडे भूल गए थे। हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी से मांगी माफी और फिर चैन की नींद सोए। दीपक ने दो प्यारे से वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो मोंटाज है, जिसमें उनके और जया के कुछ यादगार पल हैं।

आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा 33 वर्षीय दीपक ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जया को टैग करते हुए लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो लव। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी कितनी समझदार और प्यारी है। मैं उसका बर्थडे भूल गया था लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया क्योंकि उसे मालूम है कि 90 ओवर की फील्डिंग के बाद ऐसा हो सकता है। अगली बार मैं जया का बर्थडे याद रखूंगा।''

दीपक ने इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पत्नी के साथ केक काटते हुए नजर आए। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''आखिरकार केक कट गया। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं।'' दीपक फिलहाल दलीप ट्रॉफी 2025 में वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे हैं। वह सेंट्रल जोन का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाज ने मैच की पहली पारी में 14 ओवर डालने के बाद 52 रन खर्च करते हुए एक विकेट हासिल किया।

