रोहित-कोहली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे घरेलू मैच? दीप दास ने बताई मैच फिट रहने की तरकीब

भारत के पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने कहा है कि मैच फिट रहने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। संन्यास के फैसले पर उनका मानना है कि ये दोनों खिलाड़ियों का निर्णय होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:58 PM
भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले एक साल के अंदर क्रिकेट के दो फॉर्मेट (टेस्ट, टी20) से संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल स्तर पर अब ये खिलाड़ी सिर्फ वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आगामी वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए दोनों की फिटनेस और मैच टाइम को लेकर काफी चर्चा हो रही है और कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि दोनों क्रिकेटर्स को संन्यास लेने के लिए कहा जा सकता है। इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने रोहित-कोहली का साथ दिया है और कहा कि किसी को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने दोनों स्टार बल्लेबाजों को घरेलू क्रिकेट में खेलने की सलाह दी है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे विश्व कप 2027 तक खेलने पर भी संशय के बादल मडरा रहे हैं। क्योंकि इस दौरान भारत को काफी कम वनडे मैच खेलने हैं, ऐसे में भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता ने कहा है कि दोनों बल्लेबाजों को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए।

दीप दासगुप्ता ने कहा, ''उदाहरण के तौर पर आईपीएल दो महीने चलेगा। वे शायद 8-9 वनडे खेलेंगे। अब इनके बीच आपके पास विजय हजारे ट्रॉफी है, उसके बाद अगर वे चाहते हैं तो इंग्लैंड में 50 ओवर का गेम खेल सकते हैं। आपके पास क्रिकेट खेलने के विकल्प हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं लेकिन हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे जानकारी नहीं है कि इसकी संभावना है कि नहीं, शायद दक्षिण अफ्रीका जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां कुछ 50 ओवर के मैच खेलें। मुझे पता है, जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, यह निश्चित रूप से एक विकल्प है। हालांकि, मुझे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन असल बात है उनकी भूख। अगर उनमें पर्याप्त भूख है, तो वे कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।''

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''किसी के पास भी इसका अधिकार नहीं है। हमने उन्हें कभी शुरू करने के लिए नहीं कहा, इसलिए हम उन्हें यह बताने वाले कोई नहीं हैं कि कब रुकना है। वे जब रुकते हैं, तब रुकते हैं। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है।"

