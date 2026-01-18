दिनेश कार्तिक ने खोजी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, वर्ल्ड कप में बढ़ सकती है टेंशन

संक्षेप: दिनेश कार्तिक का मानना है कि भारतीय टी20 टीम इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। टीम ने पिछले विश्व कप के बाद से अब तक कई मैच जीते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि टीम की डेथ ओवरों में गेंदबाजी चिंता का विषय है।

पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का मानना है कि भारतीय टीम आगामी टी20 विश्व कप से पहले मतबूत स्थिति में है। टीम ने अपने ज्यादातर मैच जीते हैं। हालांकि उन्होंने आगामी टूर्नामेंट के लिए भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। उनका मानना है कि डेथ ओवरों में भारत की गेंदबाजी चिंता का विषय है। क्योंकि टीम स्पिनरों पर ज्यादा भरोसा जता रही है। भारतीय टीम टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ करेगी। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, नामिबिया, नीदरलैंड और अमेरिका है।

भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2024 में मिली जीत के बाद से वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। अर्शदीप सिंह इस दौरान नियमित सदस्य बने रहे हैं। अर्शदीप ने 20 मैचों में 31 विकेट लिए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 27 मैचों में 50 विकेट लिए हैं।

कार्तिक ने जियोस्टार पर बातचीत में कहा, "टीम इंडिया इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछले टी20 विश्व कप जीत के बाद से उन्होंने 36 मैचों में से 29 जीते हैं, जो एक शानदार रिकॉर्ड है। टी20 जैसे अनिश्चित फॉर्मेट में इतनी निरंतरता कमाल की बात है। लेकिन डेथ बॉलिंग एक चिंता है। यह चुनौती इसलिए है क्योंकि वे अपनी इलेवन को जिस तरह से बनाते हैं, सबकॉन्टिनेंट में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या को दूसरे पेसर के रूप में और शिवम दुबे को तीसरे के रूप में रखते हैं, जबकि स्पिनरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब मैच गहराई में जाता है, खासकर डिफेंड करते समय, आखिरी ओवरों में मुश्किल हो सकती है।"