बल्लेबाज बिना गेंद खेले हुआ क्लीन बोल्ड, ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ क्रिकेट का सबसे अजीब नियम
ऑस्ट्रेलिया में जारी वुमेंस बिग बैश लीग में एक अजीब नियम देखने को मिला, जहां बल्लेबाज क्रीज पर नहीं था और गेंदबाज ने गेंद डाली, जो स्टंप्स पर लगी तो बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड आउट दे दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये समझ लीजिए।
बल्लेबाज अगर क्रीज पर हो और गेंदबाज गेंद डाले और गेंद जाकर सीधे स्टंप्स पर लगे तो बल्लेबाज क्लीन बोल्ड होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रीज पर बल्लेबाज नहीं था और गेंदबाज ने गेंद फेंकी, जो स्टंप्स पर जा लगी और फिर उस बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करार दिया गया। जी हां, आपको ये गली क्रिकेट की बात लग रही होगी, लेकिन असल में ऐसा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है। बल्लेबाज बिना गेंद खेले और क्रीज से कई मीटर दूर खड़े होकर खुद को क्लीन बोल्ड होते हुए देखने के लिए मजबूर रहा।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाले वुमेंस बिग बैश लीग यानी WBBL में एक अजीब घटना हुई। जंक्शन ओवल में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मेलबर्न रेनेगेड्स के मैच के दौरान डीनड्रा डॉटिन एक 'फ्री बॉल' पर बोल्ड हो गईं। मेलबर्न रेनेगेड्स टीम जब 138 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तो डॉटिन 15वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आईं। उस समय स्कोर उनकी टीम का 97/4 था। डीनड्रा डॉटिन जब तक क्रीज पर पहुंचती, उससे पहले ही उन्हें क्रीज से दूर रहने के लिए कहा गया।
दरअसल, डीनड्रा डॉटिन क्रीज पर देर से पहुंचीं। ऐसे में उन्हें क्रिकेट के पुराने नियमों के हिसाब से टाइम्ड आउट दिया जाना था, लेकिन इस टूर्नामेंट में टाइम्ड आउट के नियम थोड़े से अलग हैं, जिसमें 2021-22 सीजन से पहले बदलाव किया गया था। नए बैटर को आउट होने वाले बल्लेबाज के आउट होने या उसके रिटायर होने के '75 सेकंड के अंदर' गेंद खेलने के लिए क्रीज पर होना चाहिए, लेकिन ये 75 सेकंड की सीमा डीनड्रा डॉटिन पार कर गईं और उन्हें नए नियमों के तहत फ्री बॉल के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस लीग में किए गए बदलावों को लेकर पहले ही सभी को जानकारी थी कि बल्लेबाज को पिच से 5 मीटर दूर लेग साइड में खड़ा होना होगा और वहीं से पहली गेंद को देखना होगा। गेंदबाज गेंद डालेगा। अगर गेंद स्टंप्स पर लगी तो बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड आउट दिया जाएगा। वैसे तो बल्लेबाज ने गेंद नहीं खेली, लेकिन अगर वह आउट हो जाता है तो उसके खाते में एक गेंद जोड़ दी जाएगी और उसे क्लीन बोल्ड आउट दे दिया जाएगा। डीनड्रा डॉटिन के केस में भी यही हुआ। सारा ग्लेन ने गेंद डाली, जो बिना गार्ड लिए क्रीज से 5 मीटर लेग साइड की ओर खड़ी हुई डीनड्रा डॉटिन देखती रहीं और सारा की गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और उन्हें आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। ये गेंद भी ओवर में काउंट की जाती है और बल्लेबाज के खाते में भी जोड़ी जाती है। हालांकि, बाद में मैच भी इसी टीम ने जीत लिया।
रेनेगेड्स की कैप्टन और प्लेयर ऑफ द मैच सोफी मोलिनेक्स ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, "यह कुछ ऐसा था जो मैंने क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा था। ग्लेनी (सारा ग्लेन) को इसे करने के लिए सैल्यूट। शायद अगर हमें दोबारा मौका मिला, तो मुझे लगता है कि हमने डी (डीनड्रा डॉटिन) को पैडअप करने और मैदान पर उतरने के लिए थोड़ी देर से फैसला किया, लेकिन यह हमारे लिए अच्छी सीख है, शायद यह देखने वाली हर दूसरी टीम के लिए भी अच्छी सीख है। मुझे नहीं लगता कि हम दस साल तक ऐसा कोई और देखेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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