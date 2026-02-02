बर्दाश्त कीजिए...उस्मान तारिक के ऐक्शन पर उठे सवाल तो रमीज रजा ने कैमरन ग्रीन को दिया जवाब

संक्षेप: उस्मान तारिक के गेंदबाजी ऐक्शन पर अपने हाव-भाव से सवाल उठाने वाले कैमरन ग्रीन को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा ने बर्दाश्त करने की सलाह दी है। दरअसल दूसरे टी20 में तारिक की गेंद पर आउट होने के बाद ग्रीन ने ये जताने की कोशिश की थी कि गेंदबाज ‘चकिंग’ कर रहा है।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में बुरी तरह शिकस्त दी है। 3 मैच की सीरीज में उसने मेहमान टीम को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया है। इस बीच पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी ऐक्शन पर फिर चर्चा में है। दूसरे टी20 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने आउट होने के बाद अपने नाराजगी भरे हाव-भाव से ये जताने की कोशिश की कि तारिक का गेंदबाजी ऐक्शन संदिग्ध है और वह 'चकिंग' कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने उनके बोलिंग ऐक्शन को लेकर औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा ने ग्रीन को कहा है कि शिकायत करने के बजाय बर्दाश्त कीजिए।

जब ग्रीन आउट होने के बाद पवैलियन लौट रहे थे तब कॉमेंट्री के दौरान रजा ने कहा, ‘आपको ये सहन करना पड़ेगा। यह बहुत ही सामान्य सी बात है। चीजों को देखने का ये गलत तरीका है।’

उस्मान तारिक ने उस मैच में 16 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उन्होंने सिर्फ 2 ओवर ही गेंदबाजी की थी क्योंकि पाकिस्तान 16वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया था। तारिक ने कैमरन ग्रीन और मैथ्यू कुहनमैन को आउट किया था। पाकिस्तान ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से शिकस्त दी थी। तारिक ने सीरीज का सिर्फ वही एक मैच खेला था। पहले और तीसरे मैच में वह पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।

उस्मान तारिक के बोलिंग ऐक्शन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान उनके ऐक्शन को शुरुआत में अवैध ठहराया गया था लेकिन बाद में उन्हें लाहौर में बायोमकैनिकल टेस्ट में क्लीन चिट मिली थी। उस्मान तारिक अपने गेंदबाजी ऐक्शन को लेकर पहले भी कह चुके हैं कि उनकी दाहिनी कोहिनी जन्म से ही थोड़ी अलग रही है। उसके दो कोने हैं इसलिए उनका ऐक्शन भी थोड़ा अलग है।