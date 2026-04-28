दिल्ली कैपिटल्स के ग्रह खराब चल रहे हैं, DDCA अधिकारी ने विराट कोहली को लेकर भी दिया बयान
डीसीसीए की एपेक्स काउंसिल के मेंबर श्याम सुंदर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिल्ली कैपिटल्स को लेकर दिया है। श्याम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के ग्रह खराब चल रहे हैं। उन्हें पूजा-पाठ करानी होगी।
दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीसीसीए की एपेक्स काउंसिल के मेंबर श्याम सुंदर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिल्ली कैपिटल्स को लेकर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के मैचों की मेजबानी डीडीसीए के अंतर्गत आने वाला अरुण जेटली स्टेडियम करता है। ऐसे में डीडीसीए के इस अधिकारी का बयान खूब वायरल हो रहा है। श्याम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली के ग्रह खराब चल रहे हैं। उन्हें पूजा-पाठ करानी होगी। श्याम शर्मा ने विराट कोहली को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि विराट कोहली फिनिश हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, वे अगले पांच साल तक आराम से खेल सकते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को पहले तो 75 रनों पर ढेर किया और फिर 6.3 ओवर एक विकेट खोकर मैच को खत्म कर दिया। मैच के बाद DDCA के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "दिल्ली के ग्रह खराब चल रहे हैं, उन्हें पूजा करानी होगी। जो लोग दावा करते हैं कि विराट 'खत्म' हो गए हैं, वे कम से कम अगले पांच साल तक खेलेंगे।"
वे आगे कहते हैं, "जब दिल्ली 265 रन बनाती है, तो वे हार जाते हैं। जब वे 100 तक भी नहीं पहुंच पाते, तब भी हार जाते हैं। दिल्ली के ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं। उन्हें जीत पक्की करने के लिए कुछ रस्में या पूजा करनी होगी। अपने 40 साल के अनुभव में, मैंने मैच टिकटों को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं देखा जितना इस गेम के लिए देखा...जो लोग दावा करते हैं कि विराट 'खत्म' हो गए हैं—वे कम से कम अगले पांच साल तक खेलेंगे। वे 'बिंदास बादशाह, बेताज बादशाह' हैं। उनसे बड़ा खिलाड़ी कभी कोई नहीं हुआ। यह सिर्फ विनम्रता की वजह से है कि वे दूसरों को 'गॉडफ़ादर' या 'सीनियर' कहते हैं। असल में, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। ज़रा उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग की बड़ी संख्या तो देखिए।"
वाकई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के मैच के लिए जबरदस्त क्रेज था। हर दूसरे और तीसरे बंदे ने विराट कोहली के नाम की जर्सी पहनी हुई थी। टिकटें ब्लैक में मिल रही थीं। यहां तक कि सैकड़ों फैंस को निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि वे ऑनलाइन टिकट खरीद नहीं पाए और ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं थे। जो कुछ ब्लैक में टिकट मिल रहे थे, वह भी बाद में बचे नहीं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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