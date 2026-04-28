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दिल्ली कैपिटल्स के ग्रह खराब चल रहे हैं, DDCA अधिकारी ने विराट कोहली को लेकर भी दिया बयान

Apr 28, 2026 06:10 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीसीसीए की एपेक्स काउंसिल के मेंबर श्याम सुंदर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिल्ली कैपिटल्स को लेकर दिया है। श्याम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के ग्रह खराब चल रहे हैं। उन्हें पूजा-पाठ करानी होगी।

दिल्ली कैपिटल्स के ग्रह खराब चल रहे हैं, DDCA अधिकारी ने विराट कोहली को लेकर भी दिया बयान

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीसीसीए की एपेक्स काउंसिल के मेंबर श्याम सुंदर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिल्ली कैपिटल्स को लेकर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के मैचों की मेजबानी डीडीसीए के अंतर्गत आने वाला अरुण जेटली स्टेडियम करता है। ऐसे में डीडीसीए के इस अधिकारी का बयान खूब वायरल हो रहा है। श्याम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली के ग्रह खराब चल रहे हैं। उन्हें पूजा-पाठ करानी होगी। श्याम शर्मा ने विराट कोहली को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि विराट कोहली फिनिश हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, वे अगले पांच साल तक आराम से खेल सकते हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को पहले तो 75 रनों पर ढेर किया और फिर 6.3 ओवर एक विकेट खोकर मैच को खत्म कर दिया। मैच के बाद DDCA के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "दिल्ली के ग्रह खराब चल रहे हैं, उन्हें पूजा करानी होगी। जो लोग दावा करते हैं कि विराट 'खत्म' हो गए हैं, वे कम से कम अगले पांच साल तक खेलेंगे।"

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वे आगे कहते हैं, "जब दिल्ली 265 रन बनाती है, तो वे हार जाते हैं। जब वे 100 तक भी नहीं पहुंच पाते, तब भी हार जाते हैं। दिल्ली के ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं। उन्हें जीत पक्की करने के लिए कुछ रस्में या पूजा करनी होगी। अपने 40 साल के अनुभव में, मैंने मैच टिकटों को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं देखा जितना इस गेम के लिए देखा...जो लोग दावा करते हैं कि विराट 'खत्म' हो गए हैं—वे कम से कम अगले पांच साल तक खेलेंगे। वे 'बिंदास बादशाह, बेताज बादशाह' हैं। उनसे बड़ा खिलाड़ी कभी कोई नहीं हुआ। यह सिर्फ विनम्रता की वजह से है कि वे दूसरों को 'गॉडफ़ादर' या 'सीनियर' कहते हैं। असल में, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। ज़रा उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग की बड़ी संख्या तो देखिए।"

वाकई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के मैच के लिए जबरदस्त क्रेज था। हर दूसरे और तीसरे बंदे ने विराट कोहली के नाम की जर्सी पहनी हुई थी। टिकटें ब्लैक में मिल रही थीं। यहां तक कि सैकड़ों फैंस को निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि वे ऑनलाइन टिकट खरीद नहीं पाए और ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं थे। जो कुछ ब्लैक में टिकट मिल रहे थे, वह भी बाद में बचे नहीं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
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