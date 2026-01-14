DCW vs UPW WPL 2026 live update: दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे यूपी के ‘वारियर्स’

14 Jan 2026, 05:22:30 PM IST
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में आपका स्वागत है। आज नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) और यूपी वॉरियर्ज महिला (UPW) के बीच सीजन का सातवां मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेंगी, क्योंकि दोनों ने ही अपने शुरुआती दो-दो मैच गंवाए हैं। जहां दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा अपने बल्ले से रन निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं यूपी वॉरियर्ज की टीम मेग लैनिंग की कप्तानी में अपनी गेंदबाजी और सलामी जोड़ी की अस्थिरता को ठीक कर अंक तालिका में खाता खोलना चाहेगी।
DCW vs UPW WPL 2026 live update: यूपी वॉरियर्ज महिला (UPW) स्क्वॉड:
मेग लैनिंग (कप्तान), श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, किरण नवगिरे, दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़, त्रिशा गोंगाडी, प्रतिका रावल, क्लो ट्रायोन, चार्ली नॉट, शिप्रा गिरी, सुमन मीणा, सिमरन शेख
DCW vs UPW WPL 2026 live update: दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) स्क्वॉड:
जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), लिज़ेल ली (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, मारिज़ैन कैप, स्नेह राणा, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, अलाना किंग, लुसी हैमिल्टन, तानिया भाटिया, ममता मदिवला, दीया यादव।