DCW vs UPW WPL 2026 live update: दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे यूपी के ‘वारियर्स’

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में आपका स्वागत है। आज नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) और यूपी वॉरियर्ज महिला (UPW) के बीच सीजन का सातवां मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेंगी, क्योंकि दोनों ने ही अपने शुरुआती दो-दो मैच गंवाए हैं। जहां दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा अपने बल्ले से रन निकालने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं यूपी वॉरियर्ज की टीम मेग लैनिंग की कप्तानी में अपनी गेंदबाजी और सलामी जोड़ी की अस्थिरता को ठीक कर अंक तालिका में खाता खोलना चाहेगी।