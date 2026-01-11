DCW Vs GGTW WPL 2026 Live Updates: आज दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे गुजरात के जायंट्स

DCW Vs GGTW WPL 2026 Live Updates सिक्स हिटर के बीच टक्कर
दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शेफाली वर्मा और गुजरात जायंट्स की ओर से कप्तान एश्ले गार्डनर छक्कों की बारिश कर सकती हैं। ये दोनों बल्लेबाजों में सिक्स हिटिंग एबिलिटी बेहद शानदार है।
विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मुकाबले की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जहां नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) और गुजरात जायंट्स महिला (GGTW) के बीच रोमांचक भिड़ंत होने जा रही है। आज के इस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात जायंट्स के खिलाफ वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जीत का खाता खोलने और पॉइंट्स टेबल में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी, वहीं गुजरात को अपने दूसरे जीत की तलाश होगी। हमारे साथ जुड़े रहें इस मैच के हर रोमांचक पल, लाइव स्कोर और ताजा अपडेट्स के लिए।
DCW Vs GGTW WPL 2026 Live Updates, मैदान में दर्शकों की मौजूदगी
60000 की क्षमता वाले मैदान में दर्शकों की अच्छी खासी उपस्थिति के आसार हैं। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। दिल्ली अपने पहले जीत की तलाश में है वहीं गुजरात टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत अर्जित करने के इरादे से मैदान पर होगी।
दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड
दिल्ली कैपिटल्स महिला (Delhi Capitals Women): शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ैन कैप, निकी प्रसाद, चिनेल हेनरी, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, तानिया भाटिया, अलाना किंग, लुसी हैमिल्टन, ममता मदिवाला, और दीया यादव।
गुजरात जायंट्स का स्क्वॉड
बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, डेनिएल व्याट-हॉज, यस्तिका भाटिया, किम गर्थ, टिटास साधु, आयुषी सोनी, शिवानी सिंह, और हैप्पी कुमारी।
