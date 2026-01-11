रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

संक्षेप: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स महिला (GGTW) ने दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) को एक सांसे रोक देने वाले हाई-स्कोरिंग मैच में 4 रनों से हरा दिया। पढ़िए पूरी मैच रिपोर्ट।

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स महिला (GGTW) ने दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) को एक सांसे रोक देने वाले हाई-स्कोरिंग मैच में 4 रनों से हरा दिया। नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात की इस पारी की निर्विवाद स्टार शोफी डिवाइन रहीं, जिन्होंने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 95 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी ने शुरुआत में ही दिल्ली को भारी दबाव में डाल दिया था, लेकिन अंत में उनकी शानदार गेंदबाजी ने ही गुजरात को एक लगभग हारी हुई बाजी जिता दी।

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो नंदनी शर्मा सबसे सफल गेंदबाज साबित हुईं, जिन्होंने गुजरात के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ शानदार 5 विकेट चटकाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने नंदनी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'कप्तान की खुशी' (captain's delight) बताया और उनकी सटीक गेंदबाजी और निडर मानसिकता की सराहना की। हालांकि, शोफी डिवाइन के प्रहार के कारण दिल्ली की पावरप्ले गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई, लेकिन नंदनी और चरनी ने बीच के ओवरों में बेहतरीन वापसी करते हुए रनों की गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। जेमिमा ने मैच के बाद स्वीकार किया कि टूर्नामेंट के आगामी मैचों के लिए टीम को अपनी पावरप्ले गेंदबाजी की योजनाओं में सुधार करने की सख्त जरूरत है।

210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी उम्मीदों भरी रही, जहां लिजेल ली ने 86 रनों की पावर-पैक्ड पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा जारी रखा। इसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट ने मोर्चा संभाला और शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करने के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए महज 38 गेंदों में 77 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मैच उस समय पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में लग रहा था जब 18वें और 19वें ओवर में काशवी गौतम और अन्य गेंदबाजों के खिलाफ कुल 41 रन आए। इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए केवल 7 रनों की दरकार थी और वोल्वार्ड्ट क्रीज पर जमी हुई थीं।

आखिरी ओवर का रोमांच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, जहां गेंद के साथ शोफी डिवाइन एक बार फिर हीरो बनकर उभरीं। ओवर की पहली गेंद पर वोल्वार्ड्ट ने एक रन लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स (15 रन) ग्लव्स पर गेंद लगने के कारण बेथ मूनी के हाथों कैच आउट हो गईं। तीसरी गेंद पर मारिजैन कैप कोई रन नहीं बना सकीं और चौथी गेंद पर उन्होंने महज एक रन लिया, जिससे समीकरण 2 गेंदों में 5 रन हो गया। पांचवीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लौरा वोल्वार्ड्ट डीप मिड-विकेट पर जॉर्जिया वेयरहैम के हाथों लपकी गईं, जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्नेह राणा बड़ा शॉट खेलने में नाकाम रहीं और गुजरात ने यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया।