Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़DCW Vs GGTW WPL 2026 In an exciting match Gujarat Giants defeated Delhi Capitals by 4 runs
रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

संक्षेप:

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स महिला (GGTW) ने दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) को एक सांसे रोक देने वाले हाई-स्कोरिंग मैच में 4 रनों से हरा दिया। पढ़िए पूरी मैच रिपोर्ट।

Jan 11, 2026 11:35 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स महिला (GGTW) ने दिल्ली कैपिटल्स महिला (DCW) को एक सांसे रोक देने वाले हाई-स्कोरिंग मैच में 4 रनों से हरा दिया। नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात की इस पारी की निर्विवाद स्टार शोफी डिवाइन रहीं, जिन्होंने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 95 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी ने शुरुआत में ही दिल्ली को भारी दबाव में डाल दिया था, लेकिन अंत में उनकी शानदार गेंदबाजी ने ही गुजरात को एक लगभग हारी हुई बाजी जिता दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो नंदनी शर्मा सबसे सफल गेंदबाज साबित हुईं, जिन्होंने गुजरात के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ शानदार 5 विकेट चटकाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने नंदनी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'कप्तान की खुशी' (captain's delight) बताया और उनकी सटीक गेंदबाजी और निडर मानसिकता की सराहना की। हालांकि, शोफी डिवाइन के प्रहार के कारण दिल्ली की पावरप्ले गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई, लेकिन नंदनी और चरनी ने बीच के ओवरों में बेहतरीन वापसी करते हुए रनों की गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। जेमिमा ने मैच के बाद स्वीकार किया कि टूर्नामेंट के आगामी मैचों के लिए टीम को अपनी पावरप्ले गेंदबाजी की योजनाओं में सुधार करने की सख्त जरूरत है।

210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी उम्मीदों भरी रही, जहां लिजेल ली ने 86 रनों की पावर-पैक्ड पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा जारी रखा। इसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट ने मोर्चा संभाला और शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करने के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए महज 38 गेंदों में 77 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मैच उस समय पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में लग रहा था जब 18वें और 19वें ओवर में काशवी गौतम और अन्य गेंदबाजों के खिलाफ कुल 41 रन आए। इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए केवल 7 रनों की दरकार थी और वोल्वार्ड्ट क्रीज पर जमी हुई थीं।

आखिरी ओवर का रोमांच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, जहां गेंद के साथ शोफी डिवाइन एक बार फिर हीरो बनकर उभरीं। ओवर की पहली गेंद पर वोल्वार्ड्ट ने एक रन लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स (15 रन) ग्लव्स पर गेंद लगने के कारण बेथ मूनी के हाथों कैच आउट हो गईं। तीसरी गेंद पर मारिजैन कैप कोई रन नहीं बना सकीं और चौथी गेंद पर उन्होंने महज एक रन लिया, जिससे समीकरण 2 गेंदों में 5 रन हो गया। पांचवीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लौरा वोल्वार्ड्ट डीप मिड-विकेट पर जॉर्जिया वेयरहैम के हाथों लपकी गईं, जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्नेह राणा बड़ा शॉट खेलने में नाकाम रहीं और गुजरात ने यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया।

मैच के बाद दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी टीम के जुझारूपन पर गर्व व्यक्त किया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जीत के इतने करीब आकर हारना एक 'कड़वी गोली' निगलने जैसा है। उन्होंने हार के बावजूद टीम के विश्वास और अंत तक लड़ने की क्षमता की तारीफ की। दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स के खेमे में इस जीत से भारी उत्साह देखा गया, जहां बेथ मूनी और ऐश गार्डनर ने डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन का जश्न मनाया। दिल्ली के लिए यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी हार थी, लेकिन कप्तान जेमिमा को भरोसा है कि दो दिनों के ब्रेक के बाद उनकी टीम अधिक मजबूती और बेहतर योजनाओं के साथ मैदान पर वापसी करेगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |