Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटDCW vs GGTW WPL 2026 live Score: दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे गुजरात के जायंट्स, मैच 7:30 बजे से
LIVE Updatesरिफ्रेश

DCW vs GGTW WPL 2026 live Score: दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे गुजरात के जायंट्स, मैच 7:30 बजे से

वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीम आमने- सामने हैं। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए उतरेंगे। प्लेऑफ के नजरिए यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है।

DCW vs GGTW WPL 2026 live Score: दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे गुजरात के जायंट्स, मैच 7:30 बजे से

DC VS GG

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 27 Jan 2026 05:41 PM IST
हमें फॉलो करें

वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में आपका स्वागत है। आज के मैच में वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने-सामने हैं। मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम दिल्ली के लिए अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बडोदरा की पिच उन्हें सूट कर रही है। दिल्ली ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। अगर वे आज जीतते हैं और अपना अगला मैच भी जीत जाते हैं, तो एलिमिनेटर में उनकी जगह पक्की हो सकती है। इस अहम मैच के लाइव अपडेट के लिए बन रहिए हमारे साथ।

27 Jan 2026, 05:32:16 PM IST

DCW vs GGTW WPL 2026 live Score: गुजरात जायंट्स स्क्वॉड

एशले गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), डैनी व्याट-हॉज, अनुष्का शर्मा, सोफी डिवाइन, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर, हैप्पी कुमारी, राजेश्वरी गायकवाड़, जॉर्जिया वेयरहम, तनुजा कंवर, आयुषी सोनी, टिटास साधु, जिंतिमणि कलिता, शिवानी सिंह, किम गार्थ।

27 Jan 2026, 05:32:16 PM IST

DCW vs GGTW WPL 2026 live Score: दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड

जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, मरिजैन कैप, निकी प्रसाद, चिनले हेनरी, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, अलाना किंग, तानिया भाटिया, लुसी हैमिल्टन, प्रगति सिंह, एडला सृजना।

PreviousNext
WPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।