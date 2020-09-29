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29 सितम्बर, 2020|5:26|IST

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DC vs SRH: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में जानिए कौन रहा है किस पर कितना भारी

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DC vs SRH: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में जानिए कौन रहा है किस पर कितना भारी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन का 11वां मैच आज अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अभी तक जबर्दस्त प्रदर्शन किया है और अपने दोनों मैच जीतकर टीम चार प्वॉइंट्स के साथ टॉप पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद प्वॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को अभी तक अपने दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टीम इस मैच के साथ जीत के ट्रैक पर जरूर लौटना चाहेगी।

दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत, शिमरोन हेटमायर, मार्कस स्टॉयनिस, अक्षर पटेल, कगीसो रबाडा, एनरिच नोर्ट्जे, अमित मिश्रा, इशांत शर्मा।

सनराइजर्स हैदराबादः डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरेस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, ऋद्धिमान साहा, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, टी नटराजन।

Delhi Capitals Squad 2020: श्रेयस अय्यर (कप्तान), कगीसो रबाडा, मार्कस स्टॉयनिस, संदीप लामिछाने, इशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरोन हेटमायर, डेनियल सैम्स, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ललित यादव, आवेश खान, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, एनरिच नोर्ट्जे, ऋषभ पंत, हर्षल पटेल, कीमो पॉल, अमित मिश्रा।

Sunrisers Hyderabad Squad 2020: डेविड वॉर्नर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, बासिल थाम्पी, भुवनेश्वर कुमार, बिली स्टानलेक, जॉनी बेयरेस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, जेसन होल्डर, टी नटराजन, विजय शंकर, ऋद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, मिशेल मार्श, संदीप बावनका, फैबियन एलेन, अब्दुल समद, संजय यादव।
 

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  • Web Title:DC vs SRH: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में जानिए कौन रहा है किस पर कितना भारी

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