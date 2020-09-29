DC vs SRH हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 15 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 9 सनराइजर्स हैदराबाद ने और 6 दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की नजर इस आंकड़े को 10-6 करने पर होगी।
Aiming to reach double figures vs Delhi tonight 💪#DCvSRH #OrangeArmy #KeepRising #IPL2020 pic.twitter.com/g3a68NTwn4— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 29, 2020
पहले दो मैच में कुछ खास नहीं कर सके हैं वॉर्नर
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर पहले दो मैच में कुछ खास नहीं कर सके हैं। आरसीबी के खिलाफ वो 6 रन और केकेआर के खिलाफ 36 रन बनाकर आउट हुए थे। इस मैच में टीम को कप्तान से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
If this is just the trailer, then we're set for a blockbuster! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) September 29, 2020
Can @davidwarner31 stake a serious claim for the #Dream11IPL Orange Cap tonight?#DCvSRH | 7:30 PM | Star Sports Network & Disney+Hotstar VIPpic.twitter.com/0AwICyix2D