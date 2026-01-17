Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़DC vs RCB Shafali Verma created history After Hitting 50th Six becomes the first cricketer to do so in WPL
DC vs RCB: शेफाली वर्मा ने सिक्स का नया इतिहास रचा, WPL में ऐसा करने वाले बनीं पहली क्रिकेटर

DC vs RCB: शेफाली वर्मा ने सिक्स का नया इतिहास रचा, WPL में ऐसा करने वाले बनीं पहली क्रिकेटर

संक्षेप:

Shafali Verma DC vs RCB: शेफाली वर्मा ने आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में कमाल की पारी खेली। उन्होंने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में सिक्स का नया इतिहास रच डाला है।

Jan 17, 2026 08:46 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर शेफाली वर्मा ने शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ संकट के समय शानदार पारी खेली। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए 27 गेंदों में 50 रन कंप्लीट किए, जिसमें चार चौके और चार सिक्स शामिल हैं। यह 21 वर्षीय ओपनर का महिला प्रीमियर लीग (WPL) में सातवां अर्धशतक है। शेफाली ने डब्ल्यूपीएल में सिक्स का नया इतिहास रचा है। वह डब्ल्यूपीएल में 50 छक्का लगाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने 31 मुकाबलों में ऐसा किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टॉस गंवाकर बैटिंग करने उती दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। लॉरेन बेल ने डीसी को पहले ओवर में और सायाली सतघरे ने दूसरे ओवर में डबल झटका। दिल्ली के 10 रन पर चार विकेट गिरने के बावजूद शेफाली प्रेशर में नहीं दिखीं। उन्होंने सायाली सतघरे द्वारा डाले गए चौथा ओवर की दूसरी गेंद पर ऐतिहासिक शॉट खेला। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गुड लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई फायर किया, जो डब्ल्यूपीएल का 50वां छक्का था। यह उनका मौजूदा सीजन में पहला सिक्स था।

शेफाली के बाद डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली खिलाड़ियो की लिस्ट में एशले गार्डनर और ऋचा घोष हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर गार्नडर ने 29 मैचों में 32 छक्के जमाए हैं। वह गुजराद जायंट्स का हिस्सा हैं। आरसीबी का हिस्सा विकेटकीपर ऋचा ने भी 29 मुकाबलों में 32 छक्के उड़ाए हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने 22 मुकाबलों में 30 सिक्स ठोके हैं। मुंबई इंडियंस (एमआई) कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 32 मैचों में 30 हवाई फायर किए हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Shafali Verma WPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |