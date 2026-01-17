DC vs RCB: शेफाली वर्मा ने सिक्स का नया इतिहास रचा, WPL में ऐसा करने वाले बनीं पहली क्रिकेटर
Shafali Verma DC vs RCB: शेफाली वर्मा ने आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में कमाल की पारी खेली। उन्होंने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में सिक्स का नया इतिहास रच डाला है।
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर शेफाली वर्मा ने शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ संकट के समय शानदार पारी खेली। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए 27 गेंदों में 50 रन कंप्लीट किए, जिसमें चार चौके और चार सिक्स शामिल हैं। यह 21 वर्षीय ओपनर का महिला प्रीमियर लीग (WPL) में सातवां अर्धशतक है। शेफाली ने डब्ल्यूपीएल में सिक्स का नया इतिहास रचा है। वह डब्ल्यूपीएल में 50 छक्का लगाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने 31 मुकाबलों में ऐसा किया।
टॉस गंवाकर बैटिंग करने उती दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। लॉरेन बेल ने डीसी को पहले ओवर में और सायाली सतघरे ने दूसरे ओवर में डबल झटका। दिल्ली के 10 रन पर चार विकेट गिरने के बावजूद शेफाली प्रेशर में नहीं दिखीं। उन्होंने सायाली सतघरे द्वारा डाले गए चौथा ओवर की दूसरी गेंद पर ऐतिहासिक शॉट खेला। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गुड लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई फायर किया, जो डब्ल्यूपीएल का 50वां छक्का था। यह उनका मौजूदा सीजन में पहला सिक्स था।
शेफाली के बाद डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली खिलाड़ियो की लिस्ट में एशले गार्डनर और ऋचा घोष हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर गार्नडर ने 29 मैचों में 32 छक्के जमाए हैं। वह गुजराद जायंट्स का हिस्सा हैं। आरसीबी का हिस्सा विकेटकीपर ऋचा ने भी 29 मुकाबलों में 32 छक्के उड़ाए हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने 22 मुकाबलों में 30 सिक्स ठोके हैं। मुंबई इंडियंस (एमआई) कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 32 मैचों में 30 हवाई फायर किए हैं।