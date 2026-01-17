DC vs RCB Live Score WPL 2026: आज जेमिमा ब्रिगेड से भिड़ेगी मंधाना सेना, क्या जीत का लगेगा चौका?

DC vs RCB Live Score WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का 11वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जाएगी। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भिड़ेंगी। टॉस सात बजे होगा। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने मौजूदा टूर्नामेंट में जीत के रथ पर सवार है। उसने पिछले तीन मैचों में विजयी परचम फहराया है। मंधाना सेन शनिवार को जीत का चौका लगाने की फिराक में होगी। आरसीबी 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज है। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली डीसी के लिए आरसीबी को रोकना आसान नहीं होगा। दिल्ली ने अपने पिछले मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की थी। जेमिमा ब्रिगेड को शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की टीम तालिका में फिलहाल पांचवें पायदान पर है।