DC vs RCB Live Score WPL 2026: आज जेमिमा ब्रिगेड से भिड़ेगी मंधाना सेना, क्या जीत का लगेगा चौका?

Hindi Newsक्रिकेटDC vs RCB Live Score WPL 2026: आज जेमिमा ब्रिगेड से भिड़ेगी मंधाना सेना, क्या जीत का लगेगा चौका?
DC vs RCB Live Score WPL 2026: आज महिला प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी। आरसीबी ने मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 17 Jan 2026 05:21 PM IST
DC vs RCB Live Score WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का 11वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जाएगी। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भिड़ेंगी। टॉस सात बजे होगा। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने मौजूदा टूर्नामेंट में जीत के रथ पर सवार है। उसने पिछले तीन मैचों में विजयी परचम फहराया है। मंधाना सेन शनिवार को जीत का चौका लगाने की फिराक में होगी। आरसीबी 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज है। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स की अगुवाई वाली डीसी के लिए आरसीबी को रोकना आसान नहीं होगा। दिल्ली ने अपने पिछले मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की थी। जेमिमा ब्रिगेड को शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की टीम तालिका में फिलहाल पांचवें पायदान पर है।

17 Jan 2026, 05:21:38 PM IST

DC vs RCB Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दिल्ली और आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल में अब तक आपस में सात मैच खेले हैं। डीसी का इस दौरान दबदबा देखने को मिला है। डीसी ने पांच जबकि आरसीबी ने दो मैचों में जीत दर्ज की।

17 Jan 2026, 04:59:37 PM IST

DC vs RCB Live Score: आरसीबी का स्क्वॉड

स्मृति मंधाना (कप्तान), दयालन हेमलता, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, राधा यादव, ऋचा घोष (विकेट कीपर), नादिन डी क्लर्क, जॉर्जिया वोल, प्रथ्योषा कुमार, सायाली सतघरे, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्रकार।

17 Jan 2026, 04:59:37 PM IST

DC vs RCB Live Score: दिल्ली का स्क्वॉड

जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, मारिजाने कप्प, चिनेल हेनरी, स्नेह राणा, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, ममता मदिवाला, दीया यादव, अलाना किंग, तानिया भाटिया, लूसी हैमिल्टन।

