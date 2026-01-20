Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटDC vs MI Live Score WPL 2026: आज दिल्ली और मुंबई की होगी टक्कर, किसे नसीब होगा जीत का ट्रैक?
LIVE Updatesरिफ्रेश

DC vs MI Live Score WPL 2026: आज दिल्ली और मुंबई की होगी टक्कर, किसे नसीब होगा जीत का ट्रैक?

DC vs MI Live Score WPL 2026, Delhi Capitals vs Mumbai Indians Today Match Updates: आज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच खेला जाएगा। दोनों की नजर जीत के ट्रैक पर लौटने पर होगी।

DC vs MI Live Score WPL 2026: आज दिल्ली और मुंबई की होगी टक्कर, किसे नसीब होगा जीत का ट्रैक?

DC vs MI Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 20 Jan 2026 06:26 PM IST
हमें फॉलो करें

DC vs MI Live Score WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का 13वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। डीसी और एमआई मौजूदा सीजन में दूसरी बार आमने-सामने होंगी। पिछली भिड़ंत में दो बार की चैंपियन मुंबई ने दिल्ली को 50 रनों से रौंदा था। दोनों टीम जीत के ट्रैक पर वापसी करने की फिराक में होंगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली एमआई ने अपने पिछले दो मुकाबले गंवाए हैं। मुंबई पांच मैचों में तीन हार के बाद अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली दिल्ली तालिका में सबसे नीचे पांचवे पायदान पर है। उसने अब तक चार मैचों से सिर्फ एक जीता है। दिल्ली को पिछले मुकाबले में आरसीबी के हाथों हार झेलनी पड़ी। टूर्नामेंट का लीग चरण अहम मोड़ पहुंच चुका है और अब किसी भी तरह की गलती टीम को भारी पड़ सकती है।

20 Jan 2026, 06:26:02 PM IST

DC vs MI Live Score: हरमन और ब्रंट पर बढ़ा बोझ

शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नहीं चल पाने के कारण कप्तान हरमनप्रीत और नैट साइवर-ब्रंट पर बोझ बढ़ा है। जब भी इन दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तब मुंबई इंडियंस को संघर्ष करना पड़ा। मुंबई इंडियंस ने इस बीच अपनी प्लेइंग इलेवन में लगातार बदलाव किए जिससे टीम के अंदर अस्थिरता की भावना बढ़ गई। उसकी फील्डिंग भी निराशाजनक रही है। पांच मैचों में 10 कैच छोड़ने से उसे महत्वपूर्ण मौकों पर नुकसान हुआ है।

20 Jan 2026, 06:00:08 PM IST

DC vs MI Live Score: अब तक कांटे की टक्कर

दिल्ली और मुंबई ने महिला प्रीमियर लीग में अब तक आपस में आठ मैच खेले है। इस दौरान कांटे की टक्कर रही। डीसी और एमआई ने चार-चार मैचों में जीत दर्ज की।

20 Jan 2026, 05:29:49 PM IST

DC vs MI Live Score: मुंबई में वैष्णवी की हुई एंट्री

स्पिनर वैष्णवी शर्मा को मंगलवार को मुंबई इ़ंडियंस के स्क्वॉड में शामिल किया गया। उन्हें चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी की जगह एंट्री मिली है। 17 वर्षीय कमलिनी ने इस सीजन में पांच मैचों में से चार में पारी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 97.40 के स्ट्राइक रेट से केवल 75 रन बनाए। वैष्णवी 2025 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम की सदस्य थीं। उन्होंने पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसे भारत ने 5-0 से जीता था।

20 Jan 2026, 05:00:17 PM IST

DC vs MI Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शेफाली वर्मा, लिजेल ली, लॉरा वोल्वार्ड्ट, ममता मादिवाला, दीया यादव, मारिजाने कैप, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, स्नेह राणा, लूसी हैमिल्टन, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, अलाना किंग, तानिया भाटिया, चिनेल हेनरी।

20 Jan 2026, 05:00:17 PM IST

DC vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हेली मैथ्यूज, सजीवन सजना, नैट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, वैष्णवी शर्मा, अमेलिया केर, अमनजोत कौर, साइका इशाक, राहिला फिरदौस, संस्कृति गुप्ता, नल्ला क्रांति रेड्डी, त्रिवेणी वशिष्ठ, शबनीम इस्माइल, मिली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार।

PreviousNext
WPL WPL 2026 Delhi Capitals अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।