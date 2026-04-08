DC vs GT Live Score IPL 2026: गुजरात को पहली जीत की तलाश, दिल्ली कैपिटल्स की नजरें हैट्रिक पर

DC vs GT Live Score IPL 2026: आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाए हैं, जबकि दिल्ली के पास चार अंक हैं।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 08 Apr 2026 05:25 PM IST
DC vs GT Live Score IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का 14वां मैच बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस के लिए टूर्नामेंट में खुद को ट्रॉफी का दावेदार बनाए रखने के लिए ये मैच जीतना काफी जरुरी है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात की टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में हैं। टीम के स्टार बल्लेबाज समीर रिजवी ने अपने दम पर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों पर भी बेहतर करने का दबाव होगा। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैच गुजरात ने जीते हैं, जबकि तीन में दिल्ली ने बाजी मारी है।

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान।

8 Apr 2026, 05:25:46 PM IST

8 Apr 2026, 04:45:46 PM IST

8 Apr 2026, 04:23:25 PM IST

DC vs GT IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच

DC vs GT IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, जबकि गुजरात को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है।

