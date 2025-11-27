दिल्ली कैपिटल्स ने श्री चरणी के लिए लुटाए पैसे, देखिए WPL 2026 नीलामी के बाद पूरा स्क्वॉड
दिल्ली ने श्री चरणी को 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान मेग लैनिंग, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, मरिजैन कैप, और जेस जोनासेन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को बरकरार रखा।
विश्व कप में भारत की खिताबी जीत की सूत्रधारों में रही लेग स्पिनर श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये के उनके बेसप्राइज से कई गुना अधिक एक करोड़ 30 लाख रुपये में खरीदा। विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा। दिल्ली ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज चिनेले हेनरी को एक करोड़ 30 लाख रुपये में और भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 50 लाख रुपये में खरीदा।
महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी के बाद पिछली बार की उप-विजेता दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है। दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने कन्फर्म किया है कि फ्रेंचाइजी आने वाले विमेंस प्रीमियर लीग सीजन के लिए एक भारतीय कैप्टन अपॉइंट करने का इरादा रखती है। दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में उन भारतीय खिलाड़ियों पर प्रमुख रूप से दांव लगाया, जिन्होंने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली की टीम में 18 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें 12 भारतीय और 6 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।
तीन बार के फाइनलिस्ट ने ऑक्शन से पहले सभी पांच रिटेंशन ऑप्शन इस्तेमाल किए थे, उन्होंने शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और निकी प्रसाद को और ओवरसीज कैटेगरी से मारिजान कैप और एनाबेल सदरलैंड को रिटेन किया था। अनकैप्ड खिलाड़ी निकी प्रसाद को 50 लाख रुपये में रिटेन किया गया, जबकि बाकी सभी खिलाड़ियों को रिटेंशन के साथ ₹2.2 करोड़ मिले। दिल्ली ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज चिनेले हेनरी को एक करोड़ 30 लाख रूपये में और भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 50 लाख रूपये में खरीदा। विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा।
WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम
जेमिमा, शैफाली, एनाबेल सदरलैंड, कैप, निकी प्रसाद, वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, तानिया भाटिया, दीया यादव, ममता मदिवाला, नंदनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि