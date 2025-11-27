Cricket Logo
दिल्ली कैपिटल्स ने श्री चरणी के लिए लुटाए पैसे, देखिए WPL 2026 नीलामी के बाद पूरा स्क्वॉड

संक्षेप:

दिल्ली ने श्री चरणी को 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान मेग लैनिंग, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, मरिजैन कैप, और जेस जोनासेन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को बरकरार रखा।

Thu, 27 Nov 2025 11:55 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
विश्व कप में भारत की खिताबी जीत की सूत्रधारों में रही लेग स्पिनर श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये के उनके बेसप्राइज से कई गुना अधिक एक करोड़ 30 लाख रुपये में खरीदा। विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा। दिल्ली ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज चिनेले हेनरी को एक करोड़ 30 लाख रुपये में और भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 50 लाख रुपये में खरीदा।

महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी के बाद पिछली बार की उप-विजेता दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है। दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने कन्फर्म किया है कि फ्रेंचाइजी आने वाले विमेंस प्रीमियर लीग सीजन के लिए एक भारतीय कैप्टन अपॉइंट करने का इरादा रखती है। दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में उन भारतीय खिलाड़ियों पर प्रमुख रूप से दांव लगाया, जिन्होंने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली की टीम में 18 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें 12 भारतीय और 6 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

तीन बार के फाइनलिस्ट ने ऑक्शन से पहले सभी पांच रिटेंशन ऑप्शन इस्तेमाल किए थे, उन्होंने शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और निकी प्रसाद को और ओवरसीज कैटेगरी से मारिजान कैप और एनाबेल सदरलैंड को रिटेन किया था। अनकैप्ड खिलाड़ी निकी प्रसाद को 50 लाख रुपये में रिटेन किया गया, जबकि बाकी सभी खिलाड़ियों को रिटेंशन के साथ ₹2.2 करोड़ मिले। दिल्ली ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज चिनेले हेनरी को एक करोड़ 30 लाख रूपये में और भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 50 लाख रूपये में खरीदा। विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा।

WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम

जेमिमा, शैफाली, एनाबेल सदरलैंड, कैप, निकी प्रसाद, वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, तानिया भाटिया, दीया यादव, ममता मदिवाला, नंदनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
