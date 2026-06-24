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दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने का आरोप, शिकायत दर्ज

Vimlesh Kumar Bhurtiya कोलकाता, 23 जून (भाषा)
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बंगाल और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने का आरोप, शिकायत दर्ज

बंगाल और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। पूर्व में भारतीय ए टीम के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके पोरेल ने सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। महिला और उसकी मां ने मंगलवार को हुगली जिले के मोगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि दोनों के पिछले तीन साल से संबंध थे और पिछले साल उनके बीच मतभेद हो गए, जिसके बाद पोरेल ने कथित तौर पर उससे 'दूरी' बनानी शुरू कर दी।

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महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि पोरेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मारपीट की और आपराधिक धमकी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हमें शिकायत मिली है और जांच शुरू कर दी गई है।'' पोरेल फिलहाल बेंगलुरु में हैं लेकिन उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और उन्हें फर्जी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। पोरेल (23) ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद वह विस्तार से जवाब देंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ पोरेल वर्ष 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे।

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ऐसा है अभिषेक पोरेल का करियर

बता दें कि अभिषेक पोरेल ने साल 2023 में आईपीएल में डेब्यू किया था। वे दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। उन्होंने कई मौकों पर दिल्ली कैपिटल्स को मैच भी जिताए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अपनी प्रतिभा के कारण टीम में चुने गए हैं। उन्होंंने अब तक अपने करियर में कुल 35 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसकी 33 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 769 रन 25.63 की औसत और 145.37 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए डेब्यू नहीं किया है यानी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। हालांकि, इंडिया ए की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल में अभिषेक पोरेल ने 4 अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने 80 चौके और 28 छक्के लगाए हैं। उनका जन्म 17 अक्टूबर 2002 को हुआ था। वे 23 साल के हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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