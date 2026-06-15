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अफगानिस्तान की टीम में नहीं मिली जगह, तो दाउद ने फ्रांस में जाकर पूरा किया अपना सपना

Vikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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एक वह भी दौर था जब हशमतुल्लाह शाहिदी को बल्लेबाजी या मोहम्मद नबी को स्पिन गेंदबाजी करते देख दाउद अहमदजई मन मसोसकर रह जाते थे कि आखिर वह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों नहीं हैं?

अफगानिस्तान की टीम में नहीं मिली जगह, तो दाउद ने फ्रांस में जाकर पूरा किया अपना सपना

एक वह भी दौर था जब हशमतुल्लाह शाहिदी को बल्लेबाजी या मोहम्मद नबी को स्पिन गेंदबाजी करते देख दाउद अहमदजई मन मसोसकर रह जाते थे कि आखिर वह अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में क्यों नहीं हैं? अंडर 19 स्तर पर शाहिदी, नबी, गुलबदिन नायब और नजीबुल्लाह जदरान के साथ खेल चुके दाउद अक्सर खुद से पूछते थे कि क्या उनके भीतर क्रिकेट बची भी है या नहीं? अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर वे जरूर बन गए हैं। इसके लिए उन्होंने फ्रांस का रुख किया था।

32 वर्ष के इस क्रिकेटर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''कई बार टीवी पर उन्हें देखकर मैं रोता था। मैं उनके साथ खेल चुका था। कई बार लगता था कि मेरे सफर को क्या हो गया है और मैं क्या अलग कर सकता था। मैं अफगानिस्तान की जर्सी पहनना चाहता था। ये खिलाड़ी मेरे दोस्त और साथी थे, जिनके साथ मैंने काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन जिंदगी मुझे कहीं और ले गई।''

11 घंटे दूर क्रिकेट के लिए जाते थे दाउद

लेग स्पिनर दाउद अहमदजई ने फ्रांस में शरण ली, लेकिन यह सफर उतना आसान भी नहीं था। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद उन्हें यूरोप में शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वह क्लब क्रिकेट खेलने के लिए 11 घंटे बस में सफर करके पेरिस से एम्सटर्डम आते थे, क्योंकि ट्रेन टिकट महंगे थे। पौष्टिक और भरपेट खाना मिलना तो कई बार दूभर हो जाता था।

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उन्होंने बताया, ''मैच खेलने के लिये 11 घंटे जाना और 11 घंटे लौटने का सफर तय करता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कठिन समय निकल जाएगा। मैंने कभी क्रिकेट छोड़ने के बारे में नहीं सोचा।'' हाल ही में वह फ्रांस के लिए 50 से ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने कहा, ''मैं फ्रांस को विश्व कप में देखना चाहता हूं। इटली ने साबित कर दिया कि यूरोपीय टीमें भी यह कर सकती है। उम्मीद है कि फ्रांस भी आगे चलकर विश्व कप खेलेगा।''

अहमदजई ने आईपीएल का किया जिक्र

यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में एक्सेल युनाइटेड ब्रसेल्स के लिये खेलने जा रहे दाउद को मुख्य कोच मार्क बाउचर के मार्गदर्शन में खेलने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस बारे में कहा, ''आईपीएल ने दिखा दिया कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट से क्या हो सकता है। एसए20 ने दक्षिण अफ्रीका में वही किया है। इन टूर्नामेंटों से खिलाड़ियों को सीखने और बेहतर खेलने में मदद मिलती है। ''

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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