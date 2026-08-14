मार्केट में आया है एक नया क्रिकेट शॉट, आपने देखा क्या? VIDEO हो रहा है जमकर वायरल
इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग के वुमेंस कंप्टीशन में एक नया शॉट देखने को मिला है। आपने शायद ही प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा शॉट देखा होगा। हैरानी की बात यह भी रही कि बल्लेबाज को उस पर चौका मिला।
किसी बल्लेबाज को कवर ड्राइव खेलना अच्छा लगता है, तो किसी बल्लेबाज को पुल शॉट मारकर बेहद खुशी मिलती है। क्रिकेट में गिने-चुने ही शॉट हैं, जो बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में एक नया शॉट भी आया है, जो कि एक महिला क्रिकेटर ने खेला है। ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन पहले भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है। हालांकि, इस बार जो शॉट खेला है, वह वाकई में एक अलग प्रकार का शॉट है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
दरअसल, इंग्लैंड में द हंड्रेड लीग खेली जा रही है। इस लीग के वुमेंस कंप्टीशन के एक मैच में डेविना पेरिन नाम की बल्लेबाज ने एक हाथ से एक ऐसा शॉट खेला, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। इंग्लैंड की बल्लेबाज और बर्मिंघम फोनिक्स के लिए द हंड्रेड में खेलने वाली ओपनर डेविना पेरिन ने एमआई लंदन वुमेंस टीम के खिलाफ खेलते हुए एक हाथ से स्कूप शॉट खेला। हैरानी की बात यह थी कि शायद वह रिवर्स स्वीप या स्विच हिट शॉट खेलना चाहती थीं, लेकिन गेंदबाज ने उनको भांप लिया था।
इस तरह डेविना ने खेला था शॉट
गेंदबाज ने ऑफ साइड में गेंद को बहुत बाहर वाइड की रेखा के करीब डाल दिया, लेकिन डेविना पेरिन भी चालाक थीं। उनको लगा कि गेंद उनकी रेंज से दूर जा रही है तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ दिया और एक हाथ से बल्ला गेंद तक पहुंचाया, जिसे स्कूप की तरह उलटा करते हुए गेंद को विकेटकीपर और शॉर्ट थर्ड के बीच से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसे देखकर हर कोई हैरान था। यहां तक कि कमेंटेटर भी बहुत ही ज्यादा हैरान नजर आए, लेकिन इस बात से खुश भी थे कि कुछ अलग देखा है। आप भी देखिए वीडियो...
हालांकि, डेविना पेरिन के लिए यह नई बात नहीं है। पहले भी उन्होंने इस तरह का शॉट खेला है। पहले भी द हंड्रेड लीग में उन्होंने वन हैंडेड स्कूप खेला है, लेकिन उस समय गेंद उनके शरीर पर थी और विकेट के पीछे चली गई थी। वह वीडियो भी आप देख सकते हैं।
रचनात्मक हैं पेरिन
20 साल की होने जा रहीं डेविना पेरिन रचनात्मक हैं, जिसके कारण उन्हें आगे सफलता मिल सकती है। अभी के लिए वे अंडर 19 क्रिकेट खेली हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इंग्लैंड की मुख्य टीम में भी मौका मिल सकता है। वे कुछ और टीमों के लिए भी खेल चुकी हैं। हालांकि, उतना हैरतअंगेज प्रदर्शन उन्होंने अभी तक नहीं किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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