Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़David Warner Reveals secret Chat With Virat Kohli Says I told him that he can play till the age of 50
कोहली और वॉर्नर की 'सीक्रेट बातचीत' आई सामने, कंगारू दिग्गज ने रिटायरमेंट की उम्र पर चौंकाया

कोहली और वॉर्नर की 'सीक्रेट बातचीत' आई सामने, कंगारू दिग्गज ने रिटायरमेंट की उम्र पर चौंकाया

संक्षेप: डेविड वॉर्नर और और विराट कोहली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे से पहले मैदान पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर ने अब कोहली के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' से पर्दा उठाया है।

Tue, 28 Oct 2025 04:19 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुरुआती दो वनडे मैचों में फ्लॉप रहे थे। उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कोहली के भविष्य को लेकर तमाम बातें होनी लगीं। हालांकि, कोहली ने सिडनी में आयोजित तीसरे वनडे में 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाकर साबित कर दिया कि उनमें काफी दमखम बाकी है। भारत ने 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मुकाबला 9 विकेट से जीता था। कोहली सिडनी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के साथ मैदान पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। वॉर्नर ने अब 36 वर्षीय कोहली के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' से पर्दा उठाया है। कंगारू दिग्गज ने कोहली की रिटायरमेंट की उम्र पर चौंकाने वाली बात कही।

दरअसल, वॉर्नर चाहते हैं कि कोहली ना सिर्फ 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलें बल्कि उसके बाद भी खेलना जारी रखें। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं। स्टार बल्लेबाज अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलता है। वार्नर ने कायोस्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो में कहा, "मैंने काफी समय से विराट कोहली को नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें गले लगाया और उनसे हाथ मिलाया। मैंने उनसे पूछा कि वह और उनका परिवार कैसे हैं। हमने क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात की, फिर मैंने कोहली से कहा कि वह सुपर फिट दिख रहें हैं और 50 साल की उम्र तक खेल सकते हैं।" हालांकि, वॉर्नर इसपर कोहली के रिएक्शन का खुलासा नहीं किया।

कोहली ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में रोहित शर्मा (125 गेंदों में नाबाद 121) के साथ दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की थी। दोनों अब 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेलेंगे। रोहित भी एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद ही इस बात का फैसला होगा कि दोनों दिग्गजों को लगातार खेलने का मौका कैसे मिले। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इन दोनों के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सात सप्ताह के अंतराल के बारे में चर्चा की है, गिल ने नहीं में जवाब दिया। भारत को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में भिड़ना है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
