कोहली और वॉर्नर की 'सीक्रेट बातचीत' आई सामने, कंगारू दिग्गज ने रिटायरमेंट की उम्र पर चौंकाया

संक्षेप: डेविड वॉर्नर और और विराट कोहली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे से पहले मैदान पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर ने अब कोहली के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' से पर्दा उठाया है।

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुरुआती दो वनडे मैचों में फ्लॉप रहे थे। उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कोहली के भविष्य को लेकर तमाम बातें होनी लगीं। हालांकि, कोहली ने सिडनी में आयोजित तीसरे वनडे में 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाकर साबित कर दिया कि उनमें काफी दमखम बाकी है। भारत ने 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मुकाबला 9 विकेट से जीता था। कोहली सिडनी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के साथ मैदान पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। वॉर्नर ने अब 36 वर्षीय कोहली के साथ हुई 'सीक्रेट बातचीत' से पर्दा उठाया है। कंगारू दिग्गज ने कोहली की रिटायरमेंट की उम्र पर चौंकाने वाली बात कही।

दरअसल, वॉर्नर चाहते हैं कि कोहली ना सिर्फ 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलें बल्कि उसके बाद भी खेलना जारी रखें। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं। स्टार बल्लेबाज अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलता है। वार्नर ने कायोस्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो में कहा, "मैंने काफी समय से विराट कोहली को नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें गले लगाया और उनसे हाथ मिलाया। मैंने उनसे पूछा कि वह और उनका परिवार कैसे हैं। हमने क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात की, फिर मैंने कोहली से कहा कि वह सुपर फिट दिख रहें हैं और 50 साल की उम्र तक खेल सकते हैं।" हालांकि, वॉर्नर इसपर कोहली के रिएक्शन का खुलासा नहीं किया।