'मैंने शराब पीकर...', डेविड वॉर्नर ने कबूला अपना जुर्म, इस तारीख को अदालत सुनाएगी सजा
David Warner drunk-driving charge: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात स्वीकार कर ली है। अब अदालत अगले महीने वॉर्नर को सजा सुनाएगी।
सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वॉर्नर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने बताया कि उन्होंने ईस्टर संडे के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वॉर्नर को बुधवार को वेवरली स्थानीय कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ी। पांच अप्रैल को सिडनी में सड़क किनारे हुई शराब जांच में 39 वर्षीय वॉर्नर का नमूना पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस थाने में हुए दूसरे टेस्ट में पता चला कि उनके खून में शराब की मात्रा वैध सीमा से दोगुनी से भी अधिक थी।
'डेविड वॉर्नर ने जो किया वह गलत था'
हिल ने पहले कहा था, "उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया वह गलत था। वह मानते हैं कि यह एक गैर-जिम्मेदाराना और बेवकूफी भरा फैसला था कि उन्होंने उबर लेने के बजाय अपनी कार चलाई। ईस्टर संडे के दिन एक गिलास वाइन पीना कोई अपराध नहीं है। असल में, कुछ लोग तो इसे पूरी तरह से सही भी मानेंगे। उनका अपराध, जैसा कि मैंने कहा, 'प्लान बी' के बजाय 'प्लान ए' जैसा बेवकूफी भरा फैसला चुनना था।"
तीन राज्य सरकार इस अभियान का हिस्सा
क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ली जर्मन ने वॉर्नर की गिरफ्तारी के बाद कहा था, "ये आरोप निश्चित रूप से गंभीर हैं और हम इन्हें बेहद गंभीरता से लेते हैं। क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स में हम सुरक्षित ड्राइविंग के समर्थक हैं।" सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर्स और एनएडब्ल्यू ब्लूज, तीनों राज्य सरकार के 'ड्रिंक एंड ड्राइव' विरोधी अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने से लोगों को रोकना है।
वॉर्नर को इस तारीख को अदालत सुनाएगी सजा
वॉर्नर की गिरफ्तारी उस समय हुई थी, जब वह पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की कप्तानी करने के दौरान ईस्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। हालांकि, पूर्व दिग्गज ओपनर को फिर छोड़ दिया गया था। हिल के अनुसार वॉर्नर को अपने किए पर पछतावा है और वह अदालत से नरमी की अपील करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। उनकी सजा पर फैसला 18 अगस्त को सुनाया जाएगा। वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 112 टेस्ट, 161 वनडे और 110 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश: 8786, 6932 और 3277 रन बनाए। उन्होंने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने 2009 में डेब्यू किया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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