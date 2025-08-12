David Warner overtakes Virat Kohli and becomes fifth highest run getter in T20 cricket डेविड वॉर्नर ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में हासिल की ये उपलब्धि, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़David Warner overtakes Virat Kohli and becomes fifth highest run getter in T20 cricket

डेविड वॉर्नर ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में हासिल की ये उपलब्धि

डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है और वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर के रनों की संख्या टी20 क्रिकेट में 13545 हो गई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:07 PM
share Share
Follow Us on
डेविड वॉर्नर ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में हासिल की ये उपलब्धि

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन वे अभी भी टी20 सर्किट में एक्टिव हैं। वे अलग-अलग टी20 लीग्स में खेल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने टी20 क्रिकेट का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और विराट कोहली का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। डेविड वॉर्नर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप 5 में पहुंच गए हैं और विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं।

बाएं हाथ के ओपनर डेविड वॉर्नर ने यह उपलब्धि इंग्लैंड में चल रही द हंड्रेड प्रतियोगिता के दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ अपनी टीम लंदन स्पिरिट्स के मैच के दौरान हासिल की। द हंड्रेड लीग के स्टैट्स भी टी20 प्रोफेशनल क्रिकेट में शामिल किए जाते हैं। इस मैच के दौरान, वॉर्नर ने 51 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की शानदार पारी खेली और 139 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हालांकि, उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन वे टी20 क्रिकेट में रनों के मामले में विराट कोहली से आगे निकल गए।

ये भी पढ़ें:कोहली, रोहित का इंटरनेशनल करियर खत्म? चोपड़ा बोले- गलत फॉर्मेट में संन्यास लिया

विराट कोहली ने 13543 रन अब तक टी20 क्रिकेट में बनाए हैं, जबकि डेविड वॉर्नर के टी20 रनों की संख्या अब 13545 हो गई है। इस तरह विराट कोहली अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर खिसक गए हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर 14562 रनों के साथ वेस्टइंडीज के महान ओपनर क्रिस गेल, दूसरे नंबर पर किरोन पोलार्ड (13854 रन) और तीसरे नंबर पर 13814 रनों के साथ इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं। 419 टी20 मैचों में वॉर्नर ने 13545 रन बनाए हैं। औसत उनका 37 के करीब का है, जबकि स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा का है। 8 शतक और 113 अर्धशतक उनके नाम इस फॉर्मेट में दर्ज हैं।

David Warner Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |