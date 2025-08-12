डेविड वॉर्नर ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में हासिल की ये उपलब्धि

डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है और वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर के रनों की संख्या टी20 क्रिकेट में 13545 हो गई है।

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन वे अभी भी टी20 सर्किट में एक्टिव हैं। वे अलग-अलग टी20 लीग्स में खेल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने टी20 क्रिकेट का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और विराट कोहली का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। डेविड वॉर्नर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप 5 में पहुंच गए हैं और विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं।

बाएं हाथ के ओपनर डेविड वॉर्नर ने यह उपलब्धि इंग्लैंड में चल रही द हंड्रेड प्रतियोगिता के दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ अपनी टीम लंदन स्पिरिट्स के मैच के दौरान हासिल की। द हंड्रेड लीग के स्टैट्स भी टी20 प्रोफेशनल क्रिकेट में शामिल किए जाते हैं। इस मैच के दौरान, वॉर्नर ने 51 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की शानदार पारी खेली और 139 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हालांकि, उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन वे टी20 क्रिकेट में रनों के मामले में विराट कोहली से आगे निकल गए।