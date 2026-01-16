विराट कोहली को पछाड़कर टी20 के एलीट ग्रुप में ऊपर चढ़े डेविड वॉर्नर, उनसे आगे अब सिर्फ 2 बैटर

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को टी20 शतकों के मामले में पछाड़ दिया है। उनके नाम अब टी20 में 10 शतक हो चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को टी20 शतकों के मामले में पछाड़ दिया है। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स की तरफ से खेलते हुए वॉर्नर ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ सिर्फ 65 गेंदों में 110 रन की जबरदस्त पारी खेली। विकेटों की पतझड़ के बीच उन्होंने न सिर्फ एक छोर संभाले रखा बल्कि रनों की रफ्तार भी बढ़ाते रहे। उनकी इस पारी की बदौलत थंडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 189 रन का स्कोर खड़ा किया।

टी20 क्रिकेट में डेविड वॉर्नर का ये 10वां शतक था। इस तरह उन्होंने इस फॉर्मेट में अब तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में किंग कोहली को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।

टी20 में सबसे ज्यादा शतक की बात करें तो ये रिकॉर्ड यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने 22 टी20 शतक जड़े हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान के बाबर आजम काफी दूर हैं। आजम के नाम टी20 में 11 शतक हैं। डेविड वॉर्नर के 10 और विराट कोहली के 9 शतक हैं।

डेविड वॉर्नर के नाम अब बीबीएल में तीन शतक हो चुके हैं। वह लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब बेन मैकडेरमट और स्टीव स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वॉर्नर का जड़ा शतक बीबीएल के इस सीजन में बल्लेबाजों द्वारा लगाया गया आठवां शतक है। इससे पहले बीबीएल के किसी एक सीजन में 8 शतक नहीं लगे थे।

टी20 में अगर विराट कोहली और डेविड वॉर्नर की तुलना करें तो दोनों के रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त हैं। कोहली ने 414 टी20 मैचों में 41.92 की औसत से 13,543 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 134.67 का है। कोहली ने टी20 में 9 शतक और 105 अर्धशतक जड़े हैं। दूसरी तरफ वॉर्नर ने 431 टी20 मैचों में 36.82 की औसत से 13918 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.45 है। टी20 में वॉर्नर के नाम 10 शतक और 115 अर्धशतक हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाज 1- क्रिस गेल- 22 शतक

2- बाबर आजम- 11 शतक

3- डेविड वॉर्नर- 10 शतक

4- विराट कोहली- 9 शतक