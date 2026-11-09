डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज दावे पर लगाई मुहर, बोले- अब सबको सैंडपेपर कांड का सच पता चल गया

डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर कांड से जुड़े सनसनीखेज दावे पर मुहर लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर ने कहा कि सैंडपेपर के इस्तेमाल पर ख्वाजा का दावा पूरी तरह सही है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डविड वॉर्नर ने 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गेंद से छेड़छाड़ के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल और इसकी जानकारी पूरी टीम को होने के उस्मान ख्वाजा के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि यह शत-प्रतिशत सही है। ऑस्ट्रेलियाई दैनिक अखबार 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' के सामने ख्वाजा के इन खुलासों ने क्रिकेट जगत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। गेंद से छेड़छाड़ की यह घटना आठ साल से भी पहले हुई थी, जिसके चलते उस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान रहे डेविड वॉर्नर, कप्तान स्टीव स्मिथ और ओपनर कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ख्वाजा के ये दावे 2021 में ऑस्ट्रेलिया के चार गेंदबाजों - पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और नाथन लियोन द्वारा जारी किए गए उस संयुक्त बयान के उलट हैं, जिसमें उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ के बारे में पहले से कोई जानकारी होने से इनकार किया था।

'उस्मान ख्वाजा तुमने जो किया है...' सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में वॉर्नर ने "सच" सामने लाने के लिए ख्वाजा को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ख्वाजा ने अपनी आने वाली आत्मकथा 'सब्र'की बिक्री बढ़ाने के लिए ये खुलासे किए हैं। वॉर्नर ने कहा, "उस्मान ख्वाजा, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तुमने जो कहा है, वह शत प्रतिशत सही है। अब सबको सच पता चल गया है, यह सबके सामने आ गया है।" ख्वाजा ने भी इस बात पर हैरानी जताई थी कि टेस्ट के बाद हुई जांच के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे पूछताछ नहीं की जबकि पूरे मैच के दौरान वह बैनक्रॉफ्ट के बगल में ही बैठे थे। वॉर्नर ने भी यही बात कही और बोर्ड की जांच प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। इस जांच के नतीजे में स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और खुद वॉर्नर को सस्पेंड कर दिया गया था। वॉर्नर पर सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा, उनपर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में किसी भी तरह के नेतृत्व या कप्तानी के पद संभालने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था (हालांकि, 2024 में एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था)।