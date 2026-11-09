डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज दावे पर लगाई मुहर, बोले- अब सबको सैंडपेपर कांड का सच पता चल गया
डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर कांड से जुड़े सनसनीखेज दावे पर मुहर लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर ने कहा कि सैंडपेपर के इस्तेमाल पर ख्वाजा का दावा पूरी तरह सही है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डविड वॉर्नर ने 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गेंद से छेड़छाड़ के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल और इसकी जानकारी पूरी टीम को होने के उस्मान ख्वाजा के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि यह शत-प्रतिशत सही है। ऑस्ट्रेलियाई दैनिक अखबार 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' के सामने ख्वाजा के इन खुलासों ने क्रिकेट जगत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। गेंद से छेड़छाड़ की यह घटना आठ साल से भी पहले हुई थी, जिसके चलते उस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान रहे डेविड वॉर्नर, कप्तान स्टीव स्मिथ और ओपनर कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ख्वाजा के ये दावे 2021 में ऑस्ट्रेलिया के चार गेंदबाजों - पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और नाथन लियोन द्वारा जारी किए गए उस संयुक्त बयान के उलट हैं, जिसमें उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ के बारे में पहले से कोई जानकारी होने से इनकार किया था।
'उस्मान ख्वाजा तुमने जो किया है...'
सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में वॉर्नर ने "सच" सामने लाने के लिए ख्वाजा को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ख्वाजा ने अपनी आने वाली आत्मकथा 'सब्र'की बिक्री बढ़ाने के लिए ये खुलासे किए हैं। वॉर्नर ने कहा, "उस्मान ख्वाजा, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तुमने जो कहा है, वह शत प्रतिशत सही है। अब सबको सच पता चल गया है, यह सबके सामने आ गया है।" ख्वाजा ने भी इस बात पर हैरानी जताई थी कि टेस्ट के बाद हुई जांच के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे पूछताछ नहीं की जबकि पूरे मैच के दौरान वह बैनक्रॉफ्ट के बगल में ही बैठे थे। वॉर्नर ने भी यही बात कही और बोर्ड की जांच प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। इस जांच के नतीजे में स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और खुद वॉर्नर को सस्पेंड कर दिया गया था। वॉर्नर पर सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा, उनपर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में किसी भी तरह के नेतृत्व या कप्तानी के पद संभालने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था (हालांकि, 2024 में एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था)।
'शायद अब समय आ गया है कि लोग...'
वॉर्नर ने कहा, "यह पूरी पूछताछ प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में और खराब तरीके से की गई थी। ख्वाजा, कैमरून, बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठे थे, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। इसे एक गहन जांच कैसे माना जा सकता है? मुझे तो यह समझ ही नहीं आता। हम यहां किसी पर उंगली उठाने या अपने पुराने जख्मों को कुरेदने नहीं आए हैं। बात जवाबदेही और पारदर्शिता की है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सच की ठीक से जांच हो। शायद अब समय आ गया है कि लोग किसी व्यक्ति को निशाना बनाना और उससे जवाब मांगना बंद करें, और इसके बजाय जांच करने वालों से जवाब मांगें कि उन्होंने यह जांच कैसे की।" वॉर्नर ने कहा, "मुझे उन्हें सब कुछ सच-सच बताना पड़ा, खासकर अपनी 12 साल की बेटी आइवी को। वह जानना चाहती थी कि हम उसे क्यों पकड़े हुए हैं, वहां इतने सारे कैमरे क्यों हैं, और हम टीवी पर क्यों रो रहे हैं। यह सब बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उनसे बस एक ही बात कही - 'बेटियों, हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है'। उन्होंने कहा कि इस घटना को फिर से याद करना उनके परिवार, साथ ही स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट के लिए भी एक बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उनका मानना है कि "सच का सामने आना जरूरी था।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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