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डेविड मिलर की कोई गलती नहीं; सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर ने बताया क्यों उन्होंने नहीं लिया वो 1 रन

Apr 09, 2026 09:31 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डेविड मिलर का गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन ना लेना सवालों के घेरे में हैं। उनके इस फैसले की वजह से ही दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सुनील गावस्कर उनके सपोर्ट में उतरे हैं।

डेविड मिलर की कोई गलती नहीं; सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर ने बताया क्यों उन्होंने नहीं लिया वो 1 रन

डेविड मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा के 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर 1 रन क्यों नहीं लिया? दिल्ली कैपिटल्स समेत हर क्रिकेट फैन के जहन में यह सवाल जरूर होगा। मिलर के इस फैसले का खामियाजा डीसी को हार का साथ उठाना पड़ा। मिलर के गलत फैसले के बाद दिल्ली को आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। हर कोई इस दौरान डेविड मिलर को गलत बता रहा है। ऐसे समय में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर उनके सपोर्ट में उतरे हैं। गावस्कर ने मिलर के उस फैसले के पीछे की वजह बताई है।

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सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "हां, वह खुद को विनिंग रन मारने के लिए सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर सिंगल के लिए गेंद को आगे बढ़ाया, उसे देखकर शायद उसे कुलदीप को स्ट्राइक देनी चाहिए थी।"

उन्होंने आगे कहा, "उसे स्ट्राइक देनी चाहिए थी। यह सब घटना के बाद समझदारी भरा कदम है, लेकिन सच तो यह है कि जिस तरह से वह पिछले ओवर और उस ओवर में भी हिट कर रहा था, उसे विश्वास था कि वह यह कर सकता है, बस इतनी सी बात है। तो आप इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। उसे विश्वास था कि वह यह कर सकता है, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद बहुत शानदार थी।"

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने उन दो गेंदों के दौरान मिलर के माइंडसेट के बारे में बताया।

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उन्होंने कहा “मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से इस बात पर आधारित था कि उसने सोचा था कि उस आखिरी गेंद से, वह कम से कम एक रन तो पक्का बना लेगा। और अगर एक नहीं, तो वह उसे मैदान से बाहर मार देगा क्योंकि वह गेंद को मैदान से बाहर मारने में बहुत अच्छा है। तो उसका दिमाग यही रहा होगा। क्या वह कुलदीप या कुलदीप के आउट होने का रिस्क लेना चाहता है? हां, उन्होंने गेम टाई कर दिया है, और हां, उनके पास सुपर ओवर है, लेकिन उसने उस आखिरी गेंद से सोचा, मैं निश्चित रूप से एक रन बना लूंगा। सबसे बुरी हालत में एक रन। मैं इसे मिस नहीं करूंगा। सबसे अच्छी हालत में, मैं 2-3-4-5-6 रन बना लूंगा। वह यहीं था।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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