डेविड मिलर हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी? 12वीं बार ICC टूर्नामेंट में टूटा दिल

Mar 05, 2026 08:24 am IST
साउथ अफ्रीका की टीम चोकर्स है, यह बात सबको पता है…मगर क्या उनके खिलाड़ी डेविड मिलर ‘क्रिकेट इतिहास’ के सबसे 'बदकिस्मत' खिलाड़ी हैं? टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद इस पर खूब चर्चा हो रही है।

साउथ अफ्रीका की टीम चोकर्स है, यह बात सबको पता है…मगर क्या उनके खिलाड़ी डेविड मिलर ‘क्रिकेट इतिहास’ के सबसे 'बदकिस्मत' खिलाड़ी हैं? टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद इस पर खूब चर्चा हो रही है। ग्रुप स्टेज और सुपर-8 में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली साउथ अफ्रीका की टीम बुधवार, 4 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के सामने 170 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा कीवी टीम ने महज 12.5 ओवर में 9 विकेट रहते किया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो फिन एलन रहे, जिन्होंने 33 गेंदों पर टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा।

यह पहला मौका नहीं है जब न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का नॉकआउट मुकाबलों में दिल तोड़ा हो। न्यूजीलैंड 4 बार आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट में साउथ अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर चुकी है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल, 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका का दिल तोड़ा था।

गौर करने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम में डेविड मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका दिल पिछले 12 आईसीसी इवेंट से टूट रहा है। टीम कई बार इस दौरान ट्रॉफी के नजदीक पहुंची, मगर मिलर को ट्रॉफी उठाना नसीब नहीं हुआ।

जी हां, 2010 में साउथ अफ्रीका के लिए टी20 और वनडे डेब्यू करने वाले डेविड मिलर ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में अपना पहला आईसीसी इवेंट खेला था। साउथ अफ्रीका की टीम ने 2013 से 2026 के बीत चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप समेत 12 आईसीसी इवेंट में हिस्सा लिया है, जिसमें 6 बार टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है, मगर हर बार टीम नॉकआउट में आकर चोक कर देती है जिस वजह से उनके हाथ आजतक कोई ट्रॉफी नहीं लगी है।

बता दें, ये आंकड़े लिमिटेड ओवर क्रिकेट के हैं। साउथ अफ्रीका ने टेंबा बावुमा की कप्तानी में पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था।

ICC टूर्नामेंट में डेविड मिलर

2013 - हारे (चैंपियंस ट्रॉफी)

2014 - हारे (T20 वर्ल्डकप)

2015 - हारे (वर्ल्डकप)

2016 - हारे (T20 वर्ल्डकप)

2017 - हारे (चैंपियंस ट्रॉफी)

2019 - हारे (वर्ल्डकप)

2021 - हारे (T20 वर्ल्डकप)

2022 - हारे (T20 वर्ल्डकप)

2023 - हारे (वर्ल्डकप)

2024 - हारे (T20 वर्ल्डकप)

2025 - हारे (चैंपियंस ट्रॉफी)

2026 - हारे (T20 वर्ल्डकप)*

