आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की टीम की पोल-पट्टी, DC के खिलाफ मिली जीत को गनीमत ही मानिए

शुभमन गिल के आउट होने पर तो मानों गुजरात की गाड़ी पर ब्रेक ही लग गया हो। अगली 15 गेंदों पर 35-40 तो छोड़ो गुजरात की टीम 7.39 के रन रेट के साथ 17 ही रन बना पाई।

व्हॉइट बॉल क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका काफी अहम होती है। जब बात टी20 क्रिकेट की आती है तो हर किसी की नजरें उन पर रहती है। टी20 क्रिकेट भी पिछले कुछ समय से काफी बदला है। अब फिनिशर की तरह ओपनर्स भी तेजी से रन बटौरते हैं। यही वजह है कि हमें लगातार 200-220 के स्कोर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि फिनिशर की भूमिका नहीं रह गई है। अभी भी टीमों को अच्छी शुरुआत के बाद पारी को हाई नोट पर खत्म करने के लिए फिनिशर की ही जरूरत पड़ती है। मगर हाल ही में सामन आए आंकड़ों ने शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस की पोल-पट्टी खोलकर रख दी है।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खुली गुजरात टाइटंस की पोल-पट्टी डीसी के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर 209 रन बनाए थे। जब तक शुभमन गिल क्रीज पर थे तो जीटी का रन रेट 10 के पार चल रहा था। 17.3 ओवर में गुजरात का स्कोर 183 रन था, उस समय उनका रन रेट 10.57 था। तब ऐसा लग रहा था कि बची 15 गेंदों पर गुजरात 35-40 रन तो और बना ही लेगी। दिल्ली के छोटे मैदान पर ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं था।

मगर गिल के आउट होने पर तो मानों गुजरात की गाड़ी पर ब्रेक ही लग गया हो। अगली 15 गेंदों पर 35-40 तो छोड़ो गुजरात की टीम 7.39 के रन रेट के साथ 17 ही रन बना पाई।

जीटी ने दिल्ली के सामने 210 रनों का टारगेट रखा जिसे टीम बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ 1 रन से डिफेंड करने में कामयाब रही। इस जीत को गनीमत ही मानिए, क्योंकि अगर आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर मिलर एक रन लेने से मना नहीं करते तो मैच का बेशक सुपर ओवर में तो जाता, जीटी को हार का सामना भी करना पड़ सकता था।

गुजरात टाइटंस का पहले भी हो चुका है ऐसा हाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ डेथ ओवर्स में गुजरात टाइटंस का यह हाल हुआ है। इससे पहले खेले पिछले दो मुकाबलों की भी सेम कहानी है, उन दोनों ही मैचों में गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था।

डीसी ने दूसरी पारी में आखिरी पांच ओवरों में 67 रन बनाए, जबकि जीटी के 49 रन थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीटी के पिछले मैच में, उन्होंने आखिरी पांच ओवरों में 43 रन बनाए, जो आरआर के 50 से सात कम थे। उससे पहले के मैच में, यह उसी चरण में गुजरात का स्कोर 34 था, जबकि पंजाब किंग्स ने पांच कम गेंदों में 44 रन बनाए थे।