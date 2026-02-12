T20 World Cup: दसुन शनाका की 'सुनामी' में उड़ा ओमान, ठोकी श्रीलंका के लिए सबसे तेज फिफ्टी
T20 World Cup 2026: दसुन शनाका की 'सुनामी' में ओमान उड़ गया, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के लिए सबसे तेज फिफ्टी टी20आई क्रिकेट में ठोकी है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है।
T20 World Cup 2026 के एक मैच में श्रीलंका की टीम के कप्तान दसुन शनाका ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है तो यह कहना उचित होगा। श्रीलंका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हैरानी की बात ये है कि वे इस लिस्ट में पहले से ही शीर्ष पर थे।
दाएं हाथ के बल्लेबाज दसुन शनाका के बल्ले से ओमान के खिलाफ सुनामी आई। शनाका ने महज 19 गेंदों में टी20 विश्व कप 2026 का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, जो कि श्रीलंका के लिए भी टी20आई क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है। पल्लेकेले में खेले गए इस मैच में शनाका ने कमाल की पारी खेली। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज था, जिन्होंने पुणे में 2023 में बनाया था।
भारत के खिलाफ 20 गेंदों में वे टी20 इंटरनेशनल मैच में अर्धशतक जड़ चुके हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने हैं, जिन्होंने 21 गेंदों में 2007 टी20 विश्व कप में जोहानिसरब्ग में केन्या के खिलाफ तूफानी फिफ्टी पूरी की थी। इतनी ही गेंदों में 2009 में भारत के खिलाफ कुमार संगकारा ने अर्धशतक जड़ा हुआ है।
T20I में श्रीलंका के लिए सबसे तेज फिफ्टी (गेंदों के हिसाब से)
19 - दसुन शनाका बनाम OMA, पल्लेकेले, 2026 WC
20 - दसुन शनाका बनाम IND, पुणे, 2023
21 - महेला जयवर्धने जयवर्धने बनाम KEN, जोबर्ग, 2007 WC
21 - कुमार संगकारा बनाम IND, नागपुर, 2009
इस मैच में श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 15 रन पर पहला विकेट गिर गया था। इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी हुई और 42 रन पर दूसरा विकेट श्रीलंका ने खो दिया था। इसके बाद तीसरे और फिर चौथे विकेट के लिए बड़ी-बड़ी साझेदारियां हुईं, जिससे श्रीलंका की टीम 225 रनों तक पहुंचने में सफल हुई। बड़ी जीत दर्ज करके श्रीलंका की टीम सुपर 8 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी।
इस मुकाबले में श्रीलंका के लिए 45 गेंदों में 61 रन कुसल मेंडिस ने बनाए थे, जबकि 28 गेंदों में 60 रनों की पारी पवन रथनायके ने खेली थी। 20 गेंदों में 50 रन कप्तान दसुन शनाका बनाकर आउट हुए। 7 गेंदों में 19 रन कमिंदु मेंडिस ने बनाए थे। 2 विकेट जितने रामानंदी ने ओमान के लिए निकले और एक-एक सफलता जय ओडेड्रा और सूफियान महमूद को मिली।
