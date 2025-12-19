Cricket Logo
विश्व कप से पहले श्रीलंका ने कप्तान असलंका को हटाया, जानिए किसे मिली कमान

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए चरित असलंका को कप्तानी से हटा दिया है और उनकी जगह अनुभवी दासुन शनाका को फिर से टीम की कमान सौंपी है।

Dec 19, 2025
श्रीलंका ने भारत के साथ सह मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप की प्रारंभिक टीम में चरित असलंका को कप्तानी से हटाते हुए दासुन शनाका को कप्तान बनाया है। चयन समिति के प्रमुख के रूप में लौटे प्रमोदया विक्रमसिंघा ने कहा कि पिछले तीन विश्व कप खेलने का शनाका का अनुभव और बल्लेबाजी में असलंका का खराब फॉर्म इस फैसले का आधार था।

इस्लामाबाद में आत्मघाती बम विस्फोट में नौ लोगों के मारे जाने के बाद असलंका पिछले महीने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के सीमित ओवरों के दौरे पर भी नहीं गए थे । ख्य चयनकर्ता प्रमोदया विक्रमसिंघे के अनुसार, असलंका की खराब बल्लेबाजी फॉर्म और कप्तानी के बढ़ते बोझ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बोर्ड चाहता है कि असलंका अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें। विक्रमसिंघा ने कहा ,‘‘शनाका हरफनमौला की भूमिका में होंगे । हमे उम्मीद है कि असलंका बल्लेबाजी में पुराना फॉर्म हासिल करेंगे । मुख्य कोच सनत जयसूर्या से मशविरे के बाद हमने तय किया कि बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है लिहाजा टीम वही होगी ।’’

चयनकर्ताओं ने शनाका के पिछले तीन वर्ल्ड कप खेलने के अनुभव को प्राथमिकता दी है। विक्रमसिंघे ने स्पष्ट किया कि शनाका टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की लगभग चार साल बाद टी20 टीम में वापसी हुई है। चरित असलंका टीम में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में बने रहेंगे। चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि कप्तानी का दबाव हटने से वे अपनी पुरानी लय वापस पा सकेंगे।

श्रीलंका प्रारंभिक टीम :

दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, एशान मलिंगा, दुष्मंता चामीरा, प्रमोद मदुशान, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीष तीक्षणा, दुशान हेमंता, विजयकांत वियासकांत, ट्रावीन मैथ्यू ।

