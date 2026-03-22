अब श्रीलंकाई खिलाड़ी ने छोड़ा PSL, IPL में मौका मिलने के हैं पूरे चांस
PSL और IPL साथ में खेले जाने हैं। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग को झटके पर झटके लग रहे हैं। कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल का रुख कर रहे हैं।
हर बार की तरह इस बार भी कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग का रुख कर रहे हैं। नया नाम लिस्ट में दसुन शनाका का भी जुड़ने वाला है, जो पीएसएल छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। श्रीलंका की टीम के ऑलराउंडर और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की कप्तानी करने वाले दसुन शनाका ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल से अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पीछे की वजह बताई जा रही है कि वे इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल 2026 से जुड़ सकते हैं।
दसुन शनाका ने निश्चित तौर पर निजी कारणों का हवाला देकर पीएसएल से हटने का फैसला किया होगा, क्योंकि वहां उन्हें वह रकम नहीं मिल पाएगी, जो आईपीएल से मिलेगी। हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन IPL में दसुन शनाका के जुड़ने को लेकर आई है, लेकिन श्रीलंकाई वेबसाइट न्यूज वायर ने दावा किया है कि शनाका चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के लिए IPL फ्रेंचाइजी से बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वे किस टीम के साथ जुड़ सकते हैं।
राजस्थान रॉयल्स उन टीमों में शामिल है, जिन्हें चिंता है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन चोट की वजह से इस सीजन में खेल पाएंगे या नहीं? शनाका एक फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और उनके पास वो स्किल सेट भी है, जो सैम करन के पास है। यही कारण है कि उन्हें एक संभावित लाइक-फॉर-लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ और भी टीमें हैं, जिन्हें इस स्किल सेट वाले प्लेयर की तलाश है।
पीएसएल से ब्लेसिंग मुजारबानी भी इस सीजन अपना नाता तोड़ चुके हैं और आईपीएल खेलने के लिए भारत भी आ गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान की जगह केकेआर ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है। दसुन शनाका भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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