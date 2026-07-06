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W,W,W,W…4 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन, दासुन शनाका ने कर दिया होश उड़ा देने वाला कारनामा; VIDEO

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दासुन शनाका ने उस समय कमाल किया जब MLC 2026 में टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ उन्हें 4 गेंदों पर 10 रन डिफेंड करने थे। इस श्रीलंकाई प्लेयर ने 4 गेंदों पर लगातार चार विकेट लेकर हर किसी को हैरान कर दिया।

W,W,W,W…4 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन, दासुन शनाका ने कर दिया होश उड़ा देने वाला कारनामा; VIDEO

श्रीलंकाई हरफनमौला दासुन शनाका ने अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट 2026 में उस समय कमाल किया जब टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में वह 15 रन डिफेंड कर रहे थे। पहली दो गेंदों पर तो उन्होंने एक चौके समेत 5 रन खर्च कर दिया, मगर उसके बाद जो उन्होंने किया उसे देख हर कोई हैरान है। जब सिएटल ओर्कास की टीम को आखिरी 4 गेंदों पर 10 रन डिफेंड करने थे तो दासुन शनाका ने अगली 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर मैच ही पटल दिया। यह किसी भी गेंदबाज के लिए ड्रीम डेथ ओवर है। इस शानदार लम्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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पहली गेंद पर पड़ा चौका, फिर शनाका ने चौंकाया

शुभम रंजने ने शनाकी की पहली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया। इस चौके ने मैच को थोड़ा और टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ धकेला क्योंकि उनके हाथ में अभी भी 5 विकेट थे। अगली गेंद पर रंजने ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन लेकर स्ट्राइक डोनोवन फरेरा को दे दी, जो 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर खेल रहे थे।

डोनोवन फरेरा को अगली गेंद पर बोल्ड कर दासुन शनाका ने अपने विकेट का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर केल्विन सैवेज को लॉन्ग ऑन की दिशा में हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया।

शानाका की शानदार गेंदबाजी के दम पर सिएटल ओर्कास की टीम मैच में वापसी कर चुकी थी। आखिरी 2 गेंदों पर उन्हें 10 रन डिफेंड करने थे।

शनाका ने हैट्रिक समेत ली 4 विकेट

दासुन शनाका यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की पांचवीं गेंद पर एडम मिल्ने को विकेट के पीछे आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की, साथ ही टीम की जीत भी सुनिश्चित की। आखिरी गेंद पर उन्हें अम्शी डी सिल्वा के रूप में चौथा विकेट मिला।

122 रनों के मामूली टारगेट को डिफेंड करते हुए सिएटल ओर्कास ने 9 रनों से जीत दर्ज की। टेक्सास सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 112 रन ही बना सकी।

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बता दें, कुछ दिनों पहले ही शनाका को एक ओवर में 5 छक्के पड़े थे और आज उन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच जिताया।

शानका का नाम इसी के साथ उन खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में एक भारतीय भी है-

T20s में 4 बॉल में 4 विकेट:

जिम एलेनबी बनाम लैंक्स, 2008

आंद्रे रसेल बनाम IND A, 2013

अल-अमीन हुसैन बनाम अबाहानी, 2013

राशिद खान बनाम IRE, 2019

लसिथ मलिंगा बनाम NZ, 2019

अभिमन्यु मिथुन बनाम HAR, 2019

शाहीन अफरीदी बनाम MDX, 2020

कर्टिस कैंफर बनाम NED, 2021

दर्शन नलकांडे बनाम KAR, 2021

कैमरून बॉयस बनाम थंडर, 2022

जेसन होल्डर बनाम ENG, 2022

वसीम याकूब बनाम माली, 2024

हर्नान फेनेल बनाम केमैन, 2024

अफाक अफरीदी बनाम DOL, 2024

कर्टिस कैम्फर बनाम WAR, 2025

निकोल लॉफ्टी-ईटन बनाम मलावी, 2025

दासुन शनाका बनाम TSK, 2026

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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