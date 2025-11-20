Daryl Mitchell vs Virat Kohli: 56 वनडे के बाद कौन किससे आगे, आंकड़े कर देंगे हैरान

संक्षेप: डेरिल मिशेल ने हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल किया है। 46 साल बाद कोई न्यूजीलैंड का बल्लेबाज ऐसा करने में कामयाब रहा है। ऐसे में आईए 56 वनडे के बाद विराट कोहली और डेरिएल मिशेल के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। डेरिल मिशेल के नंबर-1 बनने के साथ न्यूजीलैंड का 46 साल का सूखा खत्म हुआ है। दरअसल, 1979 के बाद कोई कीवी बल्लेबाज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने में कामयाब रहा है। डेरिल मिशेल अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आईए एक नजर डेरिल मिशेल और विराट कोहली के आंकड़ों पर डालते हैं। मिशेल ने अभी तक 56 वनडे खेले हैं तो हम यहां विराट कोहली के भी पहले 56 वनडे के ही आंकड़े ले रहे हैं।

डेरिल मिशेल vs विराट कोहली- 56 ODI के बाद किसके ज्यादा रन? 56 ODI मैचों में डेरिल मिशेल ने 53.13 के औसत और 93.85 के स्ट्राइक रेट से कुल 2,338 रन बनाए हैं। वहीं बात विराट कोहली की करें तो अपने करियर का शुरुआती 56 वनडे के बाद उनके खात में 2037 रन थे, जो उन्होंने 44.28 की औसत और 81.80 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। रनों और औसत दोनों के मामले में यहां मिसेल विराट कोहली से आगे हैं।

डेरिल मिशेल vs विराट कोहली- 56 ODI के बाद किसके नाम ज्यादा शतक 56 ODI खेल चुके मिशेल ने सात शतक और 11 अर्द्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 134 रन था जो उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 119 गेंदों पर बनाया था। वहीं विराट कोहली ने अपने पहले 56 वनडे में 5 ही शतक जड़े थे, मगर इस दौरान उनके नाम 14 अर्धशतक भी थे।