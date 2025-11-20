Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Daryl Mitchell vs Virat Kohli Stats Comparison Who is ahead of whom after 56 ODIs the statistics will surprise you
Daryl Mitchell vs Virat Kohli: 56 वनडे के बाद कौन किससे आगे, आंकड़े कर देंगे हैरान

Daryl Mitchell vs Virat Kohli: 56 वनडे के बाद कौन किससे आगे, आंकड़े कर देंगे हैरान

संक्षेप: डेरिल मिशेल ने हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल किया है। 46 साल बाद कोई न्यूजीलैंड का बल्लेबाज ऐसा करने में कामयाब रहा है। ऐसे में आईए 56 वनडे के बाद विराट कोहली और डेरिएल मिशेल के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 09:08 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। डेरिल मिशेल के नंबर-1 बनने के साथ न्यूजीलैंड का 46 साल का सूखा खत्म हुआ है। दरअसल, 1979 के बाद कोई कीवी बल्लेबाज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने में कामयाब रहा है। डेरिल मिशेल अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आईए एक नजर डेरिल मिशेल और विराट कोहली के आंकड़ों पर डालते हैं। मिशेल ने अभी तक 56 वनडे खेले हैं तो हम यहां विराट कोहली के भी पहले 56 वनडे के ही आंकड़े ले रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:रूट मिटाना चाहेंगे ये कलंक; पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी नजरें, सचिन नंबर-1

डेरिल मिशेल vs विराट कोहली- 56 ODI के बाद किसके ज्यादा रन?

56 ODI मैचों में डेरिल मिशेल ने 53.13 के औसत और 93.85 के स्ट्राइक रेट से कुल 2,338 रन बनाए हैं। वहीं बात विराट कोहली की करें तो अपने करियर का शुरुआती 56 वनडे के बाद उनके खात में 2037 रन थे, जो उन्होंने 44.28 की औसत और 81.80 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। रनों और औसत दोनों के मामले में यहां मिसेल विराट कोहली से आगे हैं।

डेरिल मिशेल vs विराट कोहली- 56 ODI के बाद किसके नाम ज्यादा शतक

56 ODI खेल चुके मिशेल ने सात शतक और 11 अर्द्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 134 रन था जो उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 119 गेंदों पर बनाया था। वहीं विराट कोहली ने अपने पहले 56 वनडे में 5 ही शतक जड़े थे, मगर इस दौरान उनके नाम 14 अर्धशतक भी थे।

ये भी पढ़ें:शे होप ने तोड़ दिया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, शतक जड़ किया बड़ा कारनामा

डेरिल मिशेल vs विराट कोहली- 56 ODI के बाद जीत में किसका रिकॉर्ड बेहतर

56 ODI खेल चुके डेरिल मिशेल 31 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की जीत का हिस्सा रहे हैं। न्यूजीलैंड की जीत में उनके बल्ले से 1368 रन 65.14 की औसत और 98.98 के स्ट्राइक रेट के साथ निकले हैं, जिसमें 3 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। वहीं विराट कोहली के पहले 56 वनडे मैचों भारत ने 35 मैच जीते। कोहली ने जीते हुए मैचो में 54.67 के औसत और 84.39 के स्ट्राइक रेट से 1,531 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 9 अर्धशतक जड़े।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Daryl Mitchell Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |