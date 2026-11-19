India vs New Zealand: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने ऐसी चलाकीभरी कप्तानी दिखाई की हर कोई उनका फैन हो गया। भारत को इससे सफलता भी मिली।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन लंच तक मेजबानों के 4 विकेट 60 रन पर गिराए। जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान 2 तो आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट चटकाया। इन चार विकेट में से एक विकेट कप्तान शुभमन गिल का भी बनता है। गिल ने मैच के दौरान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देख कर कोई हैरान रह गया। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस जाल में फंसे। विकेट भले ही बुमराह के खाते में गया हो, मगर इसकी सारी मास्टर प्लानिंग कप्तान शुभमन गिल ने की थी।

डेरिल मिचेल के लिए शुभमन गिल ने बुना था जाल 20वें ओवर में आकाशदीप ने जैसे ही रचिन रवींद्र को आउट किया तो डेरिल मिचेल मैदान पर उतरे। मिचेल ने पहली ही गेंद खेली थी कि शुभमन गिल ने अपने मास्टर प्लान को अमल में लाया।

वनडे सीरीज के दौरान भी देखने को मिला था कि डेरिल मिचेल क्रीज से कितना बाहर आकर खेल रहे थे। वह स्विंग को काटने के लिए ऐसा कर रहे थे। यही तरीका वह टेस्ट मैच में भी अपना रहे थे। पहली गेंद से ही मिचेल को ऐसा करता देख शुभमन गिल ने दबाव बढ़ाने के लिए यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट लेग की दिशा में तैनात कर दिया।

लंच से पहले गिल जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर अटैक पर लेकर आए। भारत जानता था कि यहां एक और विकेट न्यूजीलैंड की कमर तोड़ सकता है। अगर यह विकेट डेरिल मिचेल की हो तो सोने पर सुहागा जैसा होगा।

बुमराह ने 21वें ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर मिचेल को स्ट्राइक रोटेट करने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा मिचेल जाल में फंस गए। बुमराह ने आखिरी गेंद बिल्कुल उनकी बॉडी लाइन पर कमर की दिशा में डाली। गेंद मिचेल के बल्ले के अंदरुनी किनारे पर लगकर थाई पैड पर लगी और शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ उनका काम तमाम किया।

जसप्रीत बुमराह से ज्यादा इस विकेट की खुशी कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मना रहे थे। यह विकेट भारत के लिए बेहद खास रहा। आप भी देखें वीडियो-