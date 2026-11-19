शुभमन गिल के 'मास्टर प्लान' में फंसे डेरिल मिचेल, बुमराह ने जायसवाल के साथ मिलकर किया खेला- VIDEO
India vs New Zealand: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने ऐसी चलाकीभरी कप्तानी दिखाई की हर कोई उनका फैन हो गया। भारत को इससे सफलता भी मिली।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन लंच तक मेजबानों के 4 विकेट 60 रन पर गिराए। जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान 2 तो आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट चटकाया। इन चार विकेट में से एक विकेट कप्तान शुभमन गिल का भी बनता है। गिल ने मैच के दौरान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देख कर कोई हैरान रह गया। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस जाल में फंसे। विकेट भले ही बुमराह के खाते में गया हो, मगर इसकी सारी मास्टर प्लानिंग कप्तान शुभमन गिल ने की थी।
डेरिल मिचेल के लिए शुभमन गिल ने बुना था जाल
20वें ओवर में आकाशदीप ने जैसे ही रचिन रवींद्र को आउट किया तो डेरिल मिचेल मैदान पर उतरे। मिचेल ने पहली ही गेंद खेली थी कि शुभमन गिल ने अपने मास्टर प्लान को अमल में लाया।
वनडे सीरीज के दौरान भी देखने को मिला था कि डेरिल मिचेल क्रीज से कितना बाहर आकर खेल रहे थे। वह स्विंग को काटने के लिए ऐसा कर रहे थे। यही तरीका वह टेस्ट मैच में भी अपना रहे थे। पहली गेंद से ही मिचेल को ऐसा करता देख शुभमन गिल ने दबाव बढ़ाने के लिए यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट लेग की दिशा में तैनात कर दिया।
लंच से पहले गिल जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर अटैक पर लेकर आए। भारत जानता था कि यहां एक और विकेट न्यूजीलैंड की कमर तोड़ सकता है। अगर यह विकेट डेरिल मिचेल की हो तो सोने पर सुहागा जैसा होगा।
बुमराह ने 21वें ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर मिचेल को स्ट्राइक रोटेट करने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा मिचेल जाल में फंस गए। बुमराह ने आखिरी गेंद बिल्कुल उनकी बॉडी लाइन पर कमर की दिशा में डाली। गेंद मिचेल के बल्ले के अंदरुनी किनारे पर लगकर थाई पैड पर लगी और शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ उनका काम तमाम किया।
जसप्रीत बुमराह से ज्यादा इस विकेट की खुशी कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मना रहे थे। यह विकेट भारत के लिए बेहद खास रहा। आप भी देखें वीडियो-
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले दिन लंच तक टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 60 रन पर 4 विकेट गंवाए। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में कप्तान टॉम लेथम को आउट कर पहली सफलता दिलाई। इसके बाद चौथे ओवर में अंशुल कंबोज ने डेवोन कॉन्वे को आउट किया। तीसरा विकेट आकाशदीप ने रचिन रवींद्र के रूप में दिलाया। लंच से पहले जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अटैक पर आए और उन्होंने डेरिल मिशेल का शिकार किया। बता दें, इस मैच में सिराज और गुरनूर दोनों नहीं खेल रहे हैं। जडेजा को भी पसंद नहीं किया जा रहा है। वाशिंगटन के स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर आकाश दीप और अंशुल कंबोज खेल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें