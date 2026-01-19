Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Daryl Mitchell told how India was forced to kneel The victory in India is very special
भारत में मिली जीत बेहद खास; डेरिल मिशेल ने बताया कैसे टीम इंडिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर?

भारत में मिली जीत बेहद खास; डेरिल मिशेल ने बताया कैसे टीम इंडिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर?

संक्षेप:

डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली 2-1 की जीत को बेहद खास बताया। उन्होंने मैच के बाद बताया कि इंदौर वनडे में कैसे उन्होंने विल यंग और ग्लेन फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप कर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया।

Jan 19, 2026 06:37 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे और निर्णायक वनडे में टीम इंडिया को 41 रनों से धूल चटाकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। न्यूजीलैंड के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि टीम पहली बार भारत को भारत में वनडे सीरीज में हराने में कामयाब हुई। न्यूजीलैंड के लिए इस वनडे सीरीज के हीरो डेरिल मिशेल रहे, जिन्होंने इंदौर वनडे में शतक जड़ने के साथ-साथ पूरी सीरीज के दौरान रनों का अंबार लगाया। डेरिल मिशेल ने मैच के बाद बताया कि कैसे उन्होंने टीम इंडिया को तीसरे वनडे में घुटने टेकने पर मजबूर किया और यह जीत उनके लिए क्या मायने रखती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:U19 WC में अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, PAK का खाता भी नहीं खुला

डेरिल मिशेल ने मैच के बाद कहा, “टीम में योगदान देना बहुत अच्छा लगता है और भारत में जीत हासिल करना हमारे ग्रुप के लिए बहुत खास है। एक ग्रुप के तौर पर, जिस तरह से हमने बैट से पार्टनरशिप बनाई, शुरुआत में विल यंग के साथ और फिर ग्लेन फिलिप्स आए और उन्होंने वही किया जो GP (ग्लेन फिलिप्स) करते हैं, यह बहुत खास है।

अपने साथियों के साथ मैदान पर रहना और उस पल में खो जाना बहुत अच्छा लगता है और जीत हासिल करना भी अच्छा लगता है। मैं बस पूरी तरह से मौजूद रहने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गेंद को देखने की कोशिश कर रहा हूं और इसे बार-बार दोहरा रहा हूं और उम्मीद है कि इस दौरान कुछ अच्छे फैसले ले पाऊंगा। और कुछ सफलता मिलना अच्छा लगता है।

ये भी पढ़ें:IND vs NZ वनडे सीरीज में कौन बना POTM और कौन ले गया प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?

GP मेरा अच्छा दोस्त है और उसे भी शतक बनाते देखना बहुत बढ़िया लगा। पार्टनरशिप कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर हम एक ग्रुप के तौर पर गर्व करते हैं। GP के साथ ऐसा करना, जो जाहिर है काफी समय से चोट की वजह से बाहर था, इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि वह कैसे वापस आया और उसने क्या किया।

मुझे अपने देश के लिए खेलना बहुत पसंद है और यहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं उन सभी सालों को देखता हूं। डोमेस्टिक क्रिकेट ने मुझे अपना खेल सीखने और फिर यह समझने में मदद की कि जब मेरे सीने पर सिल्वर फर्न होगा तो मैं इसे कैसे करना चाहता हूं। इस ग्रुप का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और यह बहुत बढ़िया है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Daryl Mitchell India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |