भारत में मिली जीत बेहद खास; डेरिल मिशेल ने बताया कैसे टीम इंडिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर?

संक्षेप: डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली 2-1 की जीत को बेहद खास बताया। उन्होंने मैच के बाद बताया कि इंदौर वनडे में कैसे उन्होंने विल यंग और ग्लेन फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप कर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया।

डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे और निर्णायक वनडे में टीम इंडिया को 41 रनों से धूल चटाकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। न्यूजीलैंड के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि टीम पहली बार भारत को भारत में वनडे सीरीज में हराने में कामयाब हुई। न्यूजीलैंड के लिए इस वनडे सीरीज के हीरो डेरिल मिशेल रहे, जिन्होंने इंदौर वनडे में शतक जड़ने के साथ-साथ पूरी सीरीज के दौरान रनों का अंबार लगाया। डेरिल मिशेल ने मैच के बाद बताया कि कैसे उन्होंने टीम इंडिया को तीसरे वनडे में घुटने टेकने पर मजबूर किया और यह जीत उनके लिए क्या मायने रखती है।

डेरिल मिशेल ने मैच के बाद कहा, “टीम में योगदान देना बहुत अच्छा लगता है और भारत में जीत हासिल करना हमारे ग्रुप के लिए बहुत खास है। एक ग्रुप के तौर पर, जिस तरह से हमने बैट से पार्टनरशिप बनाई, शुरुआत में विल यंग के साथ और फिर ग्लेन फिलिप्स आए और उन्होंने वही किया जो GP (ग्लेन फिलिप्स) करते हैं, यह बहुत खास है।

अपने साथियों के साथ मैदान पर रहना और उस पल में खो जाना बहुत अच्छा लगता है और जीत हासिल करना भी अच्छा लगता है। मैं बस पूरी तरह से मौजूद रहने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गेंद को देखने की कोशिश कर रहा हूं और इसे बार-बार दोहरा रहा हूं और उम्मीद है कि इस दौरान कुछ अच्छे फैसले ले पाऊंगा। और कुछ सफलता मिलना अच्छा लगता है।

GP मेरा अच्छा दोस्त है और उसे भी शतक बनाते देखना बहुत बढ़िया लगा। पार्टनरशिप कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर हम एक ग्रुप के तौर पर गर्व करते हैं। GP के साथ ऐसा करना, जो जाहिर है काफी समय से चोट की वजह से बाहर था, इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि वह कैसे वापस आया और उसने क्या किया।