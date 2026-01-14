कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया निशाना? डेरिल मिचेल ने बताया खरा सच, कहा- हमें पता था कि…

संक्षेप: Daryl Mitchell IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच जिताऊ शतक जमाया। वह नाबाद लौटे। भारत ने 285 का टारगेट दिया था।

डेरिल मिचेल ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली और न्यूजीलैंड को सात विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने 117 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 131 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 285 का टारगेट 47.3 ओवर में चेज किया। कीवी टीम ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को खासकर निशाने पर लिया। उन्होंने मैच में सबसे महंगा स्पेल डाला। कुलदीप ने 10 ओवर में 82 रन खर्च किए और सिर्फ विल यंग (98 गेंदों में 87, सात चौके) का विकेट चटकाया। यंग ने मिचेल के साथ 162 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा कुलदीप को निशाने पर लेने का खरा सच बताया है।

'कुलदीप यादव बेस्ट बॉलर्स में से हैं' मिचेल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''कुलदीप दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं। वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना और नए विकल्प तलाशना जरूरी था। और हमें भारत के बॉलिंग अटैक के संतुलन को देखते हुए पता था कि कुलदीप उनके लिए एक अहम बॉलर होंगे। हम उनपर प्रेशर डालने के तरीके ढूंढ रहे थे। वह बेस्ट बॉलर्स में से हैं और उन्हें बहुत सफलता मिली है।''



मिचेल ने की विल यंग की तारीफ उन्होंने मिडिस ओवर्स में साथ देने वाले विल यंग की खूब सराहना की। मिचेल ने कहा, ''यंग एक शानदार प्लेयर हैं। मुझे उनके साथ बैटिंग करना बहुत पसंद है और हम साथ में खेलते हुए एंजॉय भी करते हैं। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की और अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया।'' उन्होंने राजकोट में मिली जीत को खास करार देते हुए कहा, ''जीत हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। हम यहां पिछले कुछ वर्षों से (वनडे में) नहीं जीत पाए थे, इसलिए यह जीत और भी खास है। जब भी देश के लिए खेलता हूं, वह हमेशा शानदार अनुभव होता है।''