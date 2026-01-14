Cricket Logo
कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया निशाना? डेरिल मिचेल ने बताया खरा सच, कहा- हमें पता था कि…

Daryl Mitchell IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच जिताऊ शतक जमाया। वह नाबाद लौटे। भारत ने 285 का टारगेट दिया था।

Jan 14, 2026 11:24 pm IST
डेरिल मिचेल ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली और न्यूजीलैंड को सात विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने 117 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 131 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 285 का टारगेट 47.3 ओवर में चेज किया। कीवी टीम ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को खासकर निशाने पर लिया। उन्होंने मैच में सबसे महंगा स्पेल डाला। कुलदीप ने 10 ओवर में 82 रन खर्च किए और सिर्फ विल यंग (98 गेंदों में 87, सात चौके) का विकेट चटकाया। यंग ने मिचेल के साथ 162 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा कुलदीप को निशाने पर लेने का खरा सच बताया है।

'कुलदीप यादव बेस्ट बॉलर्स में से हैं'

मिचेल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''कुलदीप दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं। वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना और नए विकल्प तलाशना जरूरी था। और हमें भारत के बॉलिंग अटैक के संतुलन को देखते हुए पता था कि कुलदीप उनके लिए एक अहम बॉलर होंगे। हम उनपर प्रेशर डालने के तरीके ढूंढ रहे थे। वह बेस्ट बॉलर्स में से हैं और उन्हें बहुत सफलता मिली है।''

मिचेल ने की विल यंग की तारीफ

उन्होंने मिडिस ओवर्स में साथ देने वाले विल यंग की खूब सराहना की। मिचेल ने कहा, ''यंग एक शानदार प्लेयर हैं। मुझे उनके साथ बैटिंग करना बहुत पसंद है और हम साथ में खेलते हुए एंजॉय भी करते हैं। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की और अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया।'' उन्होंने राजकोट में मिली जीत को खास करार देते हुए कहा, ''जीत हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। हम यहां पिछले कुछ वर्षों से (वनडे में) नहीं जीत पाए थे, इसलिए यह जीत और भी खास है। जब भी देश के लिए खेलता हूं, वह हमेशा शानदार अनुभव होता है।''

भारत के खिलाफ फॉर्म पर क्या बोले?

मिचेल का भारत के खिलाफ पिछले चार वनडे मैचों में जमकर बल्ला चला है। उन्होंने तीन शतक लगाने के अलावा 84 रन की पारी खेली है। कीवी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ अपनी फॉर्म पर कहा, ''मैं बस अपने देश के लिए खेलने का मजा ले रहा हूं। मुझे न्यूजीलैंड के लिए खेलना बहुत पसंद है और जब भी मौका मिलता है तो अच्छा लगता है।'' भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को इंदौर के मैदान पर आयोजित होगा।

