विराट कोहली को पछाड़ डेरिल मिशेल बने नंबर-1, टॉप-5 में गिल-अय्यर; IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 रनों (DLS) से जीतकर टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। बारिश से प्रभावित यह मैच पहले ही एक घंटा देरी से शुरू हुआ, जिस वजह से ओवर में कटौती हुई। मैच 47-47 ओवर का खेला गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 41 ओवर में 134 के स्कोर पर ढेर हो गई। कीवी टीम के लिए एक बार फिर डेरिल मिशेल खड़े हुए और उन्होंने 55 रनों की शानदार पारी खेली। मिशेल अगर यह पारी नहीं खलते तो न्यूजीलैंड का 100 रन भी बनाना मुश्किल था। न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज इस दौरान सिंगल डिजिट पर आउट हुए। 135 के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए थे कि बारिश ने दस्तक दे दी। भारत DLS पार स्कोर से 4 रन से आगे चल रहा था। मैच फिर से शुरू नहीं हुआ जिस वजह से टीम इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया। विराट कोहली इस मैच में फेल हुए और 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से अब इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का ताज उनसे छिन गया है। कोहली को पछाड़ मिशेल पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।