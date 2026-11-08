विराट कोहली को पछाड़ डेरिल मिशेल बने नंबर-1, टॉप-5 में गिल-अय्यर; IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन
IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाे वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने विराट कोहली को पछाड़ नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है। मिशेल ने दूसरे वनडे में 55 रनों की पारी खेली।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 रनों (DLS) से जीतकर टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। बारिश से प्रभावित यह मैच पहले ही एक घंटा देरी से शुरू हुआ, जिस वजह से ओवर में कटौती हुई। मैच 47-47 ओवर का खेला गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 41 ओवर में 134 के स्कोर पर ढेर हो गई। कीवी टीम के लिए एक बार फिर डेरिल मिशेल खड़े हुए और उन्होंने 55 रनों की शानदार पारी खेली। मिशेल अगर यह पारी नहीं खलते तो न्यूजीलैंड का 100 रन भी बनाना मुश्किल था। न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज इस दौरान सिंगल डिजिट पर आउट हुए। 135 के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए थे कि बारिश ने दस्तक दे दी। भारत DLS पार स्कोर से 4 रन से आगे चल रहा था। मैच फिर से शुरू नहीं हुआ जिस वजह से टीम इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया। विराट कोहली इस मैच में फेल हुए और 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से अब इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का ताज उनसे छिन गया है। कोहली को पछाड़ मिशेल पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।
IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन
डेरिल मिशेल के नाम अब 2 मैचों में 41.50 की औसत के साथ इस सीरीज में सबसे अधिक 83 रन हो गए हैं। पहले वनडे में उन्होंने 28 रनों की पारी खेली थी, वहीं दूसरे वनडे में अर्धशतक जड़ते हुए उन्होंने 55 रन बनाए। वहीं 81 रनों के साथ विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। किंग कोहली पहले वनडे में दोनों टीमों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज था। जहां कोई अन्य बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा नहीं पार कर पाया था, वहीं कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 74 रन बनाए थे, हालांकि वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में वह 7 रन बनाकर ही आउट हो गए।
भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर 45 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, उनके लिए अभी तक यह सीरीज ज्यादा कुछ खास नहीं रही है। दूसरे वनडे में उन्होंने 46 गेंदों पर 30 रन बनाए थे।
|प्लेयर
|रन
|डेरिल मिशेल
|83
|विराट कोहली
|81
|श्रेयस अय्यर
|45
|टिम सीफर्ट
|38
|शुभमन गिल
|37
पहले मैच में 38 रनों की पारी खेलने वाले न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट दूसरे वनडे में खाता भी नहीं खोल पाए, जिस वजह से वह चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं शुभमन गिल 37 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं। दूसरे वनडे में गिल का भी खाता नहीं खुला और वह गोल्डन डक पर आउट हुए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें