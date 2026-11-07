डेरिल मिचेल ने तोड़ दिया 27 साल पुराना रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड बैटर

डेरिल मिचेल एक कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस केर्न्स का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल जारी वनडे सीरीज में शुरुआती दो मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। शनिवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन डेरिल मिचेल ने एक छोर संभालकर रखा। उन्होंने 104 गेंद में 55 रन बनाए और मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान मिचेल ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की। भारत ने वर्षाबाधित दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हरा दिया। अब भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

मिचेल ने 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा डेरिल मिचेल भारत के खिलाफ वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में तीन मैचों की सीरीज में 84, 131 और 137 रन की पारी खेली। उन्होंने ऑकलैंड में पहले वनडे में 28 रन बनाए। उन्हें शनिवार को ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स को इस लिस्ट में पीछे छोड़ने के लिए 24 रन चाहिए थे। उन्होंने वेलिंग्टन में 19वें ओवर में ये उपलब्धि अपने नाम की। क्रिस केर्न्स ने 1999 में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए 11 वनडे मैच खेले थे और 10 पारियों में 403 रन बनाए थे। वहीं डेरिल मिचेल मौजूदा सीरीज के दौरान भारत के खिलाफ अपना इस साल का पांचवां वनडे मैच खेल रहे हैं और उनके नाम अब 435 रन दर्ज हो चुके हैं।

तिलकरत्ने दिलशान के नाम है रिकॉर्ड एक कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की सूची में मिचेल और केर्न्स के बाद केन विलियमसन और रॉस टेलर का नंबर आता है, जिन्होंने क्रमशः 361 और 343 रन बनाए थे। एक कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान के नाम है। दिलशान ने साल 2009 में भारत के खिलाफ 12 वनडे मैच में कुल 592 रन बनाए थे। उनके बाद इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और इंग्लैंड के पूर्व ओपनर मार्कस ट्रेस्कॉटिक का नाम आता है। गेल ने 2002 में भारत के खिलाफ 10 वनडे मैचों में कुल 558 रन बनाए, जबकि 2002 में ही ट्रेस्कोथिक ने 11 पारियों में 545 रन बनाए।