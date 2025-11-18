न्यूजीलैंड की टीम को लगा तगड़ा झटका, शतक बनाने वाला बल्लेबाज सीरीज से हो गया बाहर
संक्षेप: वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज से न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल बाहर हो गए हैं। चोट के कारण वे अगले दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे। मिचेल की जगह हेनरी निकोलस को टीम में शामिल किया गया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के बाद मेजबान न्यूजीलैंड टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ग्रोइन इंजरी की वजह से उनको सीरीज के आखिरी दो मैचों से बाहर होना पड़ा है। डेरिल मिचेल को रविवार को हेग्ले ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ सात रन की जीत के दौरान अपना सातवां वनडे शतक बनाते समय जांघ में तकलीफ महसूस हुई और वह दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटे। हालांकि, वे इस मैच में शतक बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
डेरिल मिचेल सोमवार को टीम के साथ नैपियर नहीं गए और क्राइस्टचर्च में उनकी ग्रोइन इंजरी का स्कैन हुआ, जिसमें पता चला कि उनकी ग्रोइन में हल्की चोट है और उन्हें दो हफ्ते तक आराम करना होगा। इस पूर्वानुमान का मतलब है कि डेरिल मिचेल 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए समय पर ठीक हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर न्यूजीलैंड के लिए है। कैंटरबरी के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स, जिन्हें कवर के तौर पर बुलाया गया था, सीरीज के बाकी मैचों के लिए टीम के साथ बने रहेंगे।
न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि यह खबर मिचेल के लिए निराशाजनक है। वाल्टर ने कहा, "चोट के कारण किसी सीरीज से शुरुआत में ही बाहर होना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब आप डेरिल जैसी शानदार फॉर्म में हों। इस समर सीजन में अब तक वनडे फॉर्मेट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए दो अहम मैचों में उनकी कमी खलेगी। अच्छी बात यह है कि चोट मामूली है और हमें डेरिल को टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट देखना चाहिए।" वाल्टर ने कहा कि निकोल्स एक मजबूत विकल्प टीम के लिए हैं। सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को और तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को खेला जाना है।
न्यूजीलैंड की टीम इस प्रकार है
डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, विल यंग, हेनरी निकोलस, टॉम लैथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जकरी फॉल्क्स, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, नैथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और मार्क चैपमैन