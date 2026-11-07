डेरिल मिशेल इतिहास रचने से चूके, टॉप-2 में बनाई जगह; भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा औसत
डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार फिफ्टी लगाई। वेलिंगटन में उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में 55 रनों की शानदार पारी खेली। वह भारत के खिलाफ इतिहास रचने से मामूली अंतर से चूक गए।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम – रनों पर सिमट गई। बारिश की वजह से मुकाबला एक घंटा देरी से शुरू हुआ, जिस वजह से ओवर में भी कटौती हुई। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 47-47 ओवर का खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस मैच में बहुत निराश किया। 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए। वोतो डेरिल मिशेल थे, जिन्होंने नंबर-4 पर आकर 55 रनों की पारी खेल टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया, नहीं तो मेजबान टीम 100 के अंदर ही सिमट जाती। मिशेल ने अपनी इस पारी में 104 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लागे।
मिशेल भारत के खिलाफ इतिहास रचने से चूके
मिशेल इस पारी के दम पर भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 65 पार का औसत हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। टीम इंडिया के खिलाफ 50 ओवर में डेरिल मिशेल का औसत अब 68.66 का हो गया है, हालांकि वह इतिहास रचने से चूक गए। भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत रखने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में मिशेल दूसरे पायदान पर हैं। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली नंबर-1 पर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 71 की लाजवाब औसत के साथ वनडे में रन बनाए हैं। बता दें, यह लिस्ट उन बल्लेबाजों की हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में कम से कम 500 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में गैरी कर्स्टन, जैक कैलिस, उस्मान ख्वाजा और माइकल हसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में खूब रन बनाए हैं।
भारत के खिलाफ सर्वाधिक वनडे औसत (कम से कम 500 रन)
71.00 - जॉर्ज बेली
68.66 - डेरिल मिशेल*
62.59 - गैरी कर्स्टन
61.40 - जैक्स कैलिस
59.88 - उस्मान ख्वाजा
59.23 - माइकल हसी
न्यूजीलैंड की पहली पारी कैसी रही
बारिश से प्रभावित इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 134 रनों पर ढेर हो गई। एक घंटा देरी से शुरू हुआ यह मैच 47-47 ओवर का खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41 ओवर में ही सिमट गई। डेरिल मिशेल ने न्यूजीलैंड के लिए इस मुश्किल परिस्थिति में अर्धशतक जड़ा और 55 रनों की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज इस पारी के दौरान सिंगल डिजिट पर आउट हुए। भारत के लिए गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं अंशुल कंबोज, आकिब नबी और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले।
आकिब नबी ने पारी के दूसरे ही ओवर में टिम सीफर्ट (0) को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह उनके इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट है। 6ठे ओवर में नबी ने विल यंग (6) को आउट किया, विकेट के पीछे केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद अंशुल कंबोज ने 9वें ओवर में हेनरी निकोलस को आउट कर कीवी टीम को तीसरा झटका दिया। न्यूजीलैंड ने 23 रन पर 3 विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड ने 20वें ओवर में न्यूजीलैंड को दो झटके दिए। 53 के स्कोर पर उन्होंने टॉम लैथम (7) को आउट किया, इसके बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप्स (0) का भी विकेट चटकाया। न्यूजीलैंड का स्कोर 32वें ओवर में जाकर 100 के पार पहुंचा। अक्षर पटेल ने डेरिल मिशेल (55) को आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। मिशेल के आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह सिमट गई।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें